Безмитна торгівля з ЄС — чи можуть скасувати безвіз і що буде з курсом гривні

Трактори на полі. Фото: УНІАН

Україна перебуває у стані невизначеності щодо продовження торговельного безвізу з Європейським Союзом. Завдяки угоді фінансові надходження від експорту значно виросли, а скасування безмитного режиму здатне негативно вплинути на нашу економіку. Найбільше постраждає аграрний сектор, українці можуть втратити робочі місця, а гривня — швидко девальвувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що означає для України відмова від безмитної торгівлі з ЄС.

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Перешкоди для вільної торгівлі

Дія чинної угоди завершиться 5 червня 2025 року. Скасування пільг несе серйозні економічні ризики для України, враховуючи, що за підсумками 2024-го безмитна торгівля охоплювала 10% від усього експорту в Євросоюз (від 41 млрд доларів).

Чимало країн виступають проти продовження угоди, оскільки вбачають негативні наслідки для власного торговельного сектору. Через активний експорт сільськогосподарської продукції деякі держави, зокрема Польща, Угорщина та Словаччина, побоюються конкуренції з виробниками.

"За умов зростання зовнішніх ризиків продовження безмитного режиму торгівлі з ЄС потребує комплексного підходу, який включає як дипломатичні маневри, так економічні аргументи. Рішення ЄС покаже готовність підтримувати Україну не лише словами, а й конкретними діями", — зазначили фахівці Інституту аналітики та адвокації.

На уряди країн-членів ЄС тиснуть власні громадяни, які висловлюють невдоволення відсутністю мита. Варто лише згадати масштабні протести фермерів у Польщі: люди знову можуть вийти на мітинги, перешкоджати руху вантажівок тощо, аби не пропустити українські товари на вітчизняний ринок.

Яку продукцію найбільше експортують

За інформацією міністерки економіки Юлії Свириденко, тільки в січні 2025 року Україна експортувала товарів на 3,1 млрд доларів, найбільше припало на:

кукурудзу — 521 млн доларів або 2,5 млн тонн;

соняшникову олію — 426 млн доларів або 378 тис. тонн;

пшеницю — 188 млн доларів або 891 тис. тонн;

руду та концентрати залізні — 247 млн доларів або 3,1 млн тонн;

проводи ізольовані, кабелі — 104 млн доларів або 6 тис. тонн;

соєві боби — 90 млн доларів або 223 тис. тонн.

Майже половина експорту (49%) припадає на аграрний сектор. Отже скасування торговельного безвізу вплине бізнес-процеси і сформує кризові умови. Серед потенційних проблем — призупинення діяльності підприємств, проблеми з забезпеченням населення продовольством, скорочення персоналу, втрата валютних надходжень тощо.

Що буде з курсом долара

Директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін розповів в коментарі "Фокусу", що суттєві скорочення обсягів експорту відіб’ються на курсі валют. Гривня буде девальвувати, і хоча нині ситуація аналогічна, після припинення угоди темпи послаблення значно активізуються.

"Існує середньостроковий прогноз, що до 2028 року курс дійде до рівня 52 грн/дол. У періоді найближчих місяців коливання можуть бути незначними, але на більш віддаленому горизонті девальвації національної валюти не уникнути", — зауважив експерт.

Сторонам потрібно якомога швидше дійти компромісу в питанні. Як альтернатива вільній торгівлі є варіант тимчасового продовження пільг або запровадження контрольованих квот на чутливі товари.

Нагадаємо, Європейський Союз планує обмежити квоти на імпорт агропродукції з України влітку 2025 року через закінчення чинної торговельної угоди. Брюссель готує нові умови, оскільки існують проблеми з безмитним ввезенням товарів.

Також ми писали, президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Європа зосередиться на власній економічній програмі для процвітання континенту. За актуальними даними, близько 300 млрд євро заощаджень громадян щороку витікають за межі європейських ринків.