Беспошлинная торговля с ЕС — могут ли отменить безвиз и что будет с курсом гривны

Тракторы на поле. Фото: УНИАН

Украина находится в состоянии неопределенности относительно продолжения торгового безвиза с Европейским Союзом. Благодаря соглашению финансовые поступления от экспорта значительно выросли, а отмена беспошлинного режима способна негативно повлиять на нашу экономику. Больше всего пострадает аграрный сектор, украинцы могут потерять рабочие места, в гривна — быстро девальвировать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что означает для Украины отказ от беспошлинной торговли с ЕС.

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Действие соглашения завершится 5 июня 2025 года. Отмена льгот несет серьезные экономические риски для Украины, учитывая, что по итогам 2024-го беспошлинная торговля охватывала 10% от всего экспорта в Евросоюз (от 41 млрд долларов).

Многие страны выступают против продления соглашения, поскольку видят негативные последствия для собственного торгового сектора. Из-за активного экспорта сельскохозяйственной продукции некоторые государства, в частности Польша, Венгрия и Словакия, опасаются конкуренции с производителями.

"В условиях роста внешних рисков продолжение беспошлинного режима торговли с ЕС требует комплексного подхода, который включает как дипломатические маневры, так экономические аргументы. Решение ЕС покажет готовность поддерживать Украину не только словами, но и конкретными действиями", — отметили специалисты Института аналитики и адвокации.

На правительства стран-членов ЕС давят собственные граждане, которые выражают недовольство отсутствием пошлины. Стоит только вспомнить масштабные протесты фермеров в Польше: люди снова могут выйти на митинги, препятствовать движению грузовиков и т.д., дабы не пропустить украинские товары на отечественный рынок.

Какую продукцию больше всего экспортируют

По информации министра экономики Юлии Свириденко, только в январе 2025 года Украина экспортировала товаров на 3,1 млрд долларов, больше всего пришлось на:

кукурузу — 521 млн долларов или 2,5 млн тонн;

подсолнечное масло — 426 млн долларов или 378 тыс. тонн;

пшеницу — 188 млн долларов или 891 тыс. тонн;

руду и концентраты железные — 247 млн долларов или 3,1 млн тонн;

провода изолированные, кабели — 104 млн долларов или 6 тыс. тонн;

соевые бобы — 90 млн долларов или 223 тыс. тонн.

Почти половина экспорта (49%) приходится на аграрный сектор. Так что отмена торгового безвиза повлияет на бизнес-процессы и сформирует кризисные условия. Среди потенциальных проблем — приостановление деятельности предприятий, проблемы с обеспечением населения продовольствием, сокращение персонала, потеря валютных поступлений и тому подобное.

Что будет с курсом доллара

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин рассказал в комментарии "Фокусу", что существенные сокращения объемов экспорта отразятся на курсе валют. Гривна будет девальвировать, и хотя сейчас ситуация аналогичная, после прекращения сделки темпы ослабления значительно активизируются.

"Существует среднесрочный прогноз, что к 2028 году курс дойдет до уровня 52 грн/долл. В периоде ближайших месяцев колебания могут быть незначительными, но на более отдаленном горизонте девальвации национальной валюты не избежать", — отметил эксперт.

Сторонам нужно как можно скорее прийти к компромиссу в вопросе. В качестве альтернативы свободной торговли есть вариант временного продления льгот или введения контролируемых квот на чувствительные товары.

Напомним, Европейский Союз планирует ограничить квоты на импорт агропродукции из Украины летом 2025 года из-за окончания действующего торгового соглашения. Брюссель готовит новые условия, поскольку существуют проблемы с беспошлинным ввозом товаров.

Также мы писали, президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Европа сосредоточится на собственной экономической программе для процветания континента. По актуальным данным, около 300 млрд евро сбережений граждан каждый год утекают за пределы европейских рынков.