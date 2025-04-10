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Транспортний безвіз з ЄС — на скільки продовжили угоду

10 квітня 2025 13:50
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Транспортний безвіз з ЄС продовжено — як це вплине на автоперевізників
Фура заїжджає на пункт пропуску. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

"Транспортний безвіз" між Україною та Європейським Союзом продовжено до кінця 2025 року. Завдяки цьому українські автоперевізники й надалі можуть працювати без необхідності отримувати спеціальні дозволи.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що дає транспортний безвіз з ЄС

"Транспортний безвіз" є частиною інтеграції України до Європейського Союзу та важливим кроком на шляху до нашого членства в ЄС. Це вже четверте продовження Угоди, що підтверджує її ефективність і результативність. Завдяки цьому: 

  • український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%;
  • імпорт автотранспортом збільшився — на 37%.

"Дякую європейським друзям і партнерам за солідарність і дієву підтримку", — написав Шмигаль.

Раніше ми писали, що українцям потрібно буде виконувати нові вимоги для перетину кордону з країнами ЄС. Для в’їзду знадобиться спеціальний дозвіл і сплата 7 євро. Хоча планувалося запустити цю систему навесні 2025 року, її старт знову перенесено.

Також ми розповідали, що Україна перебуває в невизначеності щодо продовження торгівельного безвізу з ЄС. Завдяки угоді зріс експорт, а скасування безмитного режиму може негативно позначитися на економіці. Особливо постраждає аграрний сектор, що може призвести до втрати робочих місць і девальвації гривні.

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