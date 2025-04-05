В Україні запустили автобусний реєстр — яку інформацію можуть дізнатися пасажири

Люди на автовокзалі. Фото: УНІАН

В Україні розпочали процес наповнення Реєстру міжміських та приміських автобусних маршрутів. Громадянам стане доступна інформація про перевізників, кількість рейсів, розклади руху тощо. Плюс будуть відомості про напрямки, які не обслуговуються з різних причин.

Про це розповіли в Міністерстві розвитку громад і територій на Facebook-сторінці.

Реклама

Читайте також:

Які дані містить Реєстр

Його наповнюватимуть поступово, тож на початковому етапі інформації не так багато. Станом на початок квітня 2025 року українці можуть перевірити відомості по таких областях:

Донецькій;

Київській;

Луганській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Сумській;

Тернопільській;

Харківській;

Херсонській;

Хмельницькій.

Також у списку присутня столиця України — місто Київ. Подальше наповнення відбуватиметься на основі даних від організаторів перевезень, зокрема обласних військових адміністрацій.

Реєстр приміських та міжміських автобусних маршрутів. Фото: скриншот

"Інформація про мережу приміських та міжміських автобусних маршрутів стане загальнодоступною. Це важливо для роботи бізнесу, який безпосередньо зможе побачити наявні маршрути та планувати свою діяльність щодо відкриття нових", — йдеться в повідомленні.

Обласні адміністрації вже розпочали вносити відомості до модуля. Відвідувачі Реєстру можуть дізнатися про 7 маршрутів, з яких 5 діючі. Там повідомляють про:

назви автобусних маршрутів і візуальний вигляд на мапі;

номери рейсів;

розклади руху та регулярність поїздок;

організаторів пасажирських перевезень;

автомобільних перевізників, які надають відповідні послуги.

Розклад руху автобуса. Фото: скриншот

В Міністерстві розвитку громад і територій зауважили, що запуск Реєстру дозволить компаніям отримувати актуальну інформацію про приміські/міжміські маршрути в межах області. А пасажирам стане легше знайти потрібний напрямок за допомогою наявних фільтрів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким українцям можуть заборонити проїзд у громадському транспорті. Не пускають в автобус чи тролейбус пасажирів, які забруднюють салон, перебувають у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння, не мають проїзного квитка тощо.

Також ми писали, що українські пенсіонери можуть бесплатно їздити трамваями, тролейбусами, приміськими електричками та міськими автобусами. Потрібно лише пред’явити пенсійне посвідчення. Що стосується маршруток, то це визначають місцеві органи самоврядування.