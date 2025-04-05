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Украинцы будут знать все об автобусных маршрутах — что появилось

5 апреля 2025 11:25
Елизавета Супивская - редактор
В Украине запустили автобусный реестр — какую информацию могут узнать пассажиры
Люди на автовокзале. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В Украине начали процесс наполнения Реестра междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Гражданам станет доступна информация о перевозчиках, количестве рейсов, расписании движения и тому подобное. Плюс будут сведения о направлениях, которые не обслуживаются по разным причинам.

Об этом рассказали в Министерстве развития общин и территорий на Facebook-странице.

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Какие данные содержит Реестр

Его будут наполнять постепенно, поэтому на начальном этапе информации не так много. По состоянию на начало апреля 2025 года украинцы могут проверить сведения по таким областям:

  • Донецкой;
  • Киевской;
  • Луганской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Хмельницкой.

Также в списке присутствует столица Украины — город Киев. Дальнейшее наполнение будет происходить на основе данных от организаторов перевозок, в частности областных военных администраций.

 

Украинцы будут знать все об автобусных маршрутах — что появилось - фото 1
Реестр пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Фото: скриншот

"Информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной. Это важно для работы бизнеса, который непосредственно сможет увидеть имеющиеся маршруты и планировать свою деятельность по открытию новых", — говорится в сообщении.

Областные администрации уже начали вносить сведения в модуль. Посетители Реестра могут узнать о 7 маршрутах, из которых 5 действующие. Там сообщают о:

  • названиях автобусных маршрутов и визуальном виде на карте;
  • номерах рейсов;
  • расписании движения и регулярности поездок;
  • организаторах пассажирских перевозок;
  • автомобильных перевозчиках, которые предоставляют соответствующие услуги.

 

Украинцы будут знать все об автобусных маршрутах — что появилось - фото 2
Расписание движения автобуса. Фото: скриншот

В Министерстве развития общин и территорий отметили, что запуск Реестра позволит компаниям получать актуальную информацию о пригородных/междугородных маршрутах в пределах области. А пассажирам станет легче найти нужное направление с помощью имеющихся фильтров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам могут запретить проезд в общественном транспорте. Не пускают в автобус или троллейбус пассажиров, которые загрязняют салон, находятся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, не имеют проездного билета и тому подобное.

Также мы писали, что украинские пенсионеры могут бесплатно ездить трамваями, троллейбусами, пригородными электричками и городскими автобусами. Нужно лишь предъявить пенсионное удостоверение. Что касается маршруток, то это определяют местные органы самоуправления.

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