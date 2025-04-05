В Украине запустили автобусный реестр — какую информацию могут узнать пассажиры

Украинцы будут знать все об автобусных маршрутах — что появилось
В Украине начали процесс наполнения Реестра междугородних и пригородных автобусных маршрутов. Гражданам станет доступна информация о перевозчиках, количестве рейсов, расписании движения и тому подобное. Плюс будут сведения о направлениях, которые не обслуживаются по разным причинам.
Об этом рассказали в Министерстве развития общин и территорий на Facebook-странице.
Какие данные содержит Реестр
Его будут наполнять постепенно, поэтому на начальном этапе информации не так много. По состоянию на начало апреля 2025 года украинцы могут проверить сведения по таким областям:
- Донецкой;
- Киевской;
- Луганской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Хмельницкой.
Также в списке присутствует столица Украины — город Киев. Дальнейшее наполнение будет происходить на основе данных от организаторов перевозок, в частности областных военных администраций.
"Информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной. Это важно для работы бизнеса, который непосредственно сможет увидеть имеющиеся маршруты и планировать свою деятельность по открытию новых", — говорится в сообщении.
Областные администрации уже начали вносить сведения в модуль. Посетители Реестра могут узнать о 7 маршрутах, из которых 5 действующие. Там сообщают о:
- названиях автобусных маршрутов и визуальном виде на карте;
- номерах рейсов;
- расписании движения и регулярности поездок;
- организаторах пассажирских перевозок;
- автомобильных перевозчиках, которые предоставляют соответствующие услуги.
В Министерстве развития общин и территорий отметили, что запуск Реестра позволит компаниям получать актуальную информацию о пригородных/междугородных маршрутах в пределах области. А пассажирам станет легче найти нужное направление с помощью имеющихся фильтров.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, некоторым украинцам могут запретить проезд в общественном транспорте. Не пускают в автобус или троллейбус пассажиров, которые загрязняют салон, находятся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, не имеют проездного билета и тому подобное.
Также мы писали, что украинские пенсионеры могут бесплатно ездить трамваями, троллейбусами, пригородными электричками и городскими автобусами. Нужно лишь предъявить пенсионное удостоверение. Что касается маршруток, то это определяют местные органы самоуправления.
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