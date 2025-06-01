Зарплата, налоги, пенсии и курс — что будет с финансами украинцев в июне 2025

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Июнь 2025 года принесет украинцам немало нововведений, но немного изменит в финансах наших граждан. Начало летнего сезона не предусматривает увеличения или уменьшения важных экономических показателей, в частности минимальной зарплаты или прожиточного минимума.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в июне 2025.

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Что будет с пенсиями в июне

Массовая индексация пенсионного обеспечения состоялась в марте, поэтому новые изменения не планируются в ближайшее время. Но напомним: в апреле осуществили перерасчет пенсионерам, которые продолжают работать. Повышенные суммы пожилые люди получат именно в июне.

Это связано с особенностями подачи сведений об уплате единого социального взноса за сотрудников-пенсионеров. Министерство социальной политики сообщило, что перерасчет коснется около 629 000 человек. Они накопили минимум 24 месяца стажа с момента последнего перерасчета до 1 апреля 2025 года.

Плюс не стоит забывать о традиционных возрастных надбавках. Ежемесячно деньги назначают украинцам, которым исполнилось

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

"Важный нюанс — начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально количеству дней", — пояснили в Пенсионном фонде.

Зарплата и прожиточный минимум

Эти показатели заложены в законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Минимальная зарплата за последние 10 лет выросла более чем в 6 раз. Но актуальный размер, по мнению некоторых парламентариев, не соответствует потребностям граждан. Правительство решило не повышать МЗП в июне, сумма останется на уровне 8 000 грн.

Не изменится и прожиточный минимум. С 1 января 2025 года показатели стабильны:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

общий прожиточный минимум — 2 920 грн.

Эти суммы используются для расчетов многих выплат, в частности пенсионного обеспечения, социальной помощи, алиментов, налогов, штрафных взысканий, пособия по безработице и т.д.

Курс доллара и евро в июне

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом валют в июне 2025 года. По словам эксперта, не предвидится серьезных сдвигов, ситуация на рынке остается контролируемой. Даже колебания курса евро, вызванные политикой Дональда Трампа, утихомирились.

"У нас идет внешняя помощь, нет чрезвычайного спроса на валюту. Но, к сожалению, совершенно не понятно, что происходит с позицией США по завершению войны. Мы не знаем, выйдут ли США из переговорного процесса, как будет вести себя страна-агрессор, развернет ли она наступление в ближайшее время", — отметил Плотников.

Июнь не станет переломным в вопросе официальных курсов гривны к доллару и евро, но национальная валюта продолжит постепенно девальвировать. Украинцам не стоит временить с обменом иностранных банкнот, поскольку летом выиграть на разнице показателей не получится.

Что будет с налогами в июне

Налоговые ставки не изменятся. Физические лица и предприниматели должны платить в государственный бюджет НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос, НДС, единый налог и др. Размеры финансового обязательства такие:

НДФЛ — 18% (работодатели за наемных сотрудников);

военный сбор — 5% (общая ставка, кроме ФЛП на упрощенной системе);

ЕСВ — 22% от дохода (минимум 1 760 грн);

единый налог для ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (302,80 грн);

единый налог для ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты (1 600 грн);

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 10% от МЗП (800 грн);

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода.

Также украинцев могут обязать платить налоги с доходов от продажи товаров на цифровых платформах (OLX, Rozetka, Prom). Потенциальный размер взыскания — 10% (льготная ставка) и 23% (общая ставка). Однако неизвестно, когда законопроект примут и останется ли он в первоначальном виде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали среднюю зарплату директоров школ в Украине. По данным крупного кадрового портала, руководители учебных заведений получают около 33 500 грн в месяц. Еще год назад средний доход директоров составлял 23 500 грн.

Также мы писали, что строго запрещено делать ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Предприниматели имеют много ограничений, нарушение которых карается штрафами либо аннулированием единого налога и переводом на общую систему.