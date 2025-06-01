Зарплата, податки, пенсії та курс — що буде з фінансами українців у червні 2025

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Червень 2025 року принесе українцям чимало нововведень, але водночас мало що змінить у фінансах наших громадян. Початок літнього сезону не передбачає збільшення чи зменшення важливих економічних показників, зокрема мінімальної зарплати чи прожиткового мінімуму.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у червні 2025.

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Що буде з пенсіями у червні

Масова індексація пенсійного забезпечення відбулася у березні, тож нові зміни не плануються найближчим часом. Але нагадаємо: у квітні здійснили перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати. Підвищені суми люди похилого віку отримають саме в червні.

Це пов'язано з особливостями подання відомостей про сплату єдиного соціального внеску за працівників-пенсіонерів. Міністерство соціальної політики повідомило, що перерахунок торкнеться близько 629 000 осіб. Вони накопичили мінімум 24 місяці стажу з моменту останнього перерахунку до 1 квітня 2025 року.

Плюс не варто забувати про традиційні вікові надбавки. Щомісяця кошти призначають українцям, яким виповнилося

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

"Важливий нюанс — нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до кількості днів", — пояснили у Пенсійному фонді.

Зарплата і прожитковий мінімум

Ці показники закладені в Законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Мінімальна зарплата за останні 10 років зросла у понад 6 разів. Але актуальний розмір, на думку деяких парламентарів, не відповідає потребам громадян. Уряд вирішив не підвищувати МЗП у червні, сума залишиться на рівні 8 000 грн.

Так само не зміниться прожитковий мінімум. З 1 січня 2025 року показники стабільні:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн.

Ці суми використовуються для розрахунків багатьох виплат, зокрема пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, аліментів, податків, штрафних стягнень, допомоги з безробіття тощо.

Курс долара та євро у червні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом валют у червні 2025 року. За словами експерта, не передбачається серйозних зрушень, ситуація на ринку залишається контрольованою. Навіть коливання курсу євро, спричинені політикою Дональда Трампа, втихомирилися.

"У нас йде зовнішня допомога, немає надзвичайного попиту на валюту. Але, на жаль, абсолютно не зрозуміло, що відбувається з позицією США по завершенню війни. Ми не знаємо, чи вийдуть США з переговорного процесу, як буде поводити себе країна-агресорка, чи розгорне вона наступ найближчим часом", — зауважив Плотніков.

Червень не стане переломним у питанні офіційних курсів гривні до долара та євро, але національна валюта продовжить поступово девальвувати. Українцям не варто чекати з обміном іноземних банкнот, бо влітку виграти на різниці показників не вийде.

Що буде з податками у червні

Податкові ставки не зміняться. Фізичні особи та підприємці повинні сплачувати в державний бюджет ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок, ПДВ, єдиний податок тощо. Розміри фінансового зобов’язання такі:

ПДФО — 18% (роботодавці за найманих працівників);

військовий збір — 5% (загальна ставка, окрім ФОП на спрощеній системі);

ЄСВ — 22% від доходу (мінімум 1 760 грн);

єдиний податок для ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (302,80 грн);

єдиний податок для ФОП 2 групи — 20% від мінімальної зарплати (1 600 грн);

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 10% від МЗП (800 грн);

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу.

Також українців можуть зобов’язати сплачувати податки з доходів від продажу товарів на цифрових платформах (OLX, Rozetka, Prom). Потенційний розмір стягнення — 10% (пільго ставка) і 23% (загальна ставка). Проте невідомо, коли законопроєкт ухвалять і чи залишиться він у початковому вигляді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми дізналися середню зарплату директорів шкіл в Україні. За даними великого кадрового порталу, керівники закладів освіти отримуються близько 33 500 грн на місяць. Ще рік тому середній дохід директорів становив 23 500 грн.

Також ми писали, що суворо заборонено робити ФОПу на спрощеній системі оподаткування. Підприємці мають багато обмежень, порушення яких карається штрафами чи анулюванням єдиного податку і переведенням на загальну систему.