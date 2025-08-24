Срок службы автомобиля — когда нужно заменять и при каких условиях он прослужит 15 лет

Девушке дают ключи от авто. Фото: Freepik

Срок службы автомобиля определяется как средний период эксплуатации без серьезных поломок при сохранении высокого уровня работоспособности. Для автовладельца этот показатель является важной чертой, после которой ремонт и обслуживание становятся экономически невыгодными.

О том, как часто нужно обновлять свое авто, в интервью Новини.LIVE рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Через сколько лет стоит обновлять авто

По его словам, момент обновления автомобиля зависит от того, насколько активно им пользуются. Например, если машина куплена новой в 2024 году и используется ежедневно, владелец может захотеть продать ее быстрее, чтобы избежать длительного простоя из-за ремонта и ожидания запчастей.

Для новых автомобилей обычно считается оптимальным срок эксплуатации перед перепродажей 2-3 года. Если же автомобиль используется редко и за ним тщательно ухаживают, его можно эксплуатировать в течение 10-15 лет без существенных проблем.

Какие авто выбирают украинцы в 2025 году

Эксперт пояснил, что моделей автомобилей, которые "не подходят" для украинских дорог, практически нет. Главное — оценивать, для каких условий покупается авто и по каким маршрутам планируется ездить. Например, для электромобиля стоит заранее проверить наличие зарядных станций на маршрутах.

В крупных городах, таких как Киев, заметно много молодых людей на дорогих спорткарах. Такие автомобили не приспособлены для горных трасс или бездорожья, но для городского пользования они вполне подходят.

В целом, после начала полномасштабной войны в Украине возросла популярность кроссоверов, SUV и "паркетников". Эти автомобили не являются полноценными джипами, но они вместительны, удобны для передвижения по дорогам и легкому бездорожью.

Основные причины их популярности — возможность быстрой эвакуации всей семьей вместе с багажом, а также повышенное внимание к безопасности и практичности. Такие авто позволяют легко перевозить вещи, детей и домашних животных и при необходимости быстро выехать в безопасное место.

