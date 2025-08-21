Український феномен — чому іноземні авто в наших салонах дешевші, ніж в Європі

Люди в автосалоні. Фото: УНІАН

Власний автомобіль з салону — це не дешево. Дехто може подумати, що вигідніше купити його за кордоном, а потім "пригнати" в Україну, але це не завжди так.

Про те, чому в Україні іноземні авто коштують дешевше, ніж в Європі, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Як вартість авто в Україні залежить від коливання курсу

Більшість українських імпортерів автомобілів, за винятком компаній "Укравто" та "Богдана", насправді є представництвами закордонних автозаводів. Це означає, що вони не працюють як приватні компанії, які ризикують і беруть кредити, коли курс долара низький, щоб завезти тисячі автомобілів і продавати їх із великою націнкою для покриття банківських відсотків.

Іноземні представництва працюють за іншою схемою: вони не купують автомобілі самостійно, а отримують їх прямо від заводу. Діяльність таких представництв сильно залежить від коливань валютного курсу.

Наприклад, якщо автомобіль у представництві коштує 400 тисяч гривень, а курс долара різко зростає, ціну доведеться пропорційно збільшити, оскільки розрахунки з заводом відбуваються у валюті, а не в гривнях.

Подібна ситуація вже мала місце у 2014 році, коли курс долара підскочив з 8 до 30 гривень. Тоді частину автомобілів з України вивезли назад, бо було вигідніше реалізовувати їх в інших європейських країнах, ніж чекати покупця на внутрішньому ринку, де ціни стрімко зросли.

Чому авто в Україні коштують дешевше, ніж в Європі

Сьогодні автозаводи намагаються йти на поступки Україні. Наприклад, до країни надходили недорогі автомобілі 2022 року випуску. Спочатку BMW робив замовлення для Росії, але через міжнародні судові рішення 2025 року ці автомобілі були перенаправлені в Україну за ціною 2022 року.

Якщо порівняти ціни на Renault у французькому автосалоні та в Україні, різниця буде помітною на користь українського покупця. Це стосується не лише Франції, а й інших європейських країн. Причина в тому, що європейці розраховують на вищі доходи населення — німець або француз може дозволити собі дорожче авто, тоді як середньостатистичний українець заробляє менше.

В результаті, іноземні автомобілі в Україні часто продають практично за собівартістю, щоб залишатись на ринку й отримувати прибуток через продаж запчастин та сервісне обслуговування.

