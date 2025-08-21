Украинский феномен — почему иностранные авто в наших салонах дешевле, чем в Европе

Люди в автосалоне. Фото: УНИАН

Собственный автомобиль из салона — это не дешево. Некоторые могут подумать, что выгоднее купить его за границей, а потом "пригнать" в Украину, но это не всегда так.

О том, почему в Украине иностранные авто стоят дешевле, чем в Европе, в интервью Новини.LIVE рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Как стоимость авто в Украине зависит от колебания курса

Большинство украинских импортеров автомобилей, за исключением компаний "Укравто" и "Богдана", на самом деле являются представительствами зарубежных автозаводов. Это означает, что они не работают как частные компании, которые рискуют и берут кредиты, когда курс доллара низкий, чтобы завезти тысячи автомобилей и продавать их с большой наценкой для покрытия банковских процентов.

Иностранные представительства работают по другой схеме: они не покупают автомобили самостоятельно, а получают их прямо от завода. Деятельность таких представительств сильно зависит от колебаний валютного курса.

Например, если автомобиль в представительстве стоит 400 тысяч гривен, а курс доллара резко растет, цену придется пропорционально увеличить, поскольку расчеты с заводом происходят в валюте, а не в гривнах.

Подобная ситуация уже имела место в 2014 году, когда курс доллара подскочил с 8 до 30 гривен. Тогда часть автомобилей из Украины вывезли обратно, потому что было выгоднее реализовывать их в других европейских странах, чем ждать покупателя на внутреннем рынке, где цены стремительно выросли.

Почему авто в Украине стоят дешевле, чем в Европе

Сегодня автозаводы пытаются идти на уступки Украине. Например, в страну поступали недорогие автомобили 2022 года выпуска. Сначала BMW делал заказ для России, но из-за международных судебных решений 2025 года эти автомобили были перенаправлены в Украину по цене 2022 года.

Если сравнить цены на Renault во французском автосалоне и в Украине, разница будет заметной в пользу украинского покупателя. Это касается не только Франции, но и других европейских стран. Причина в том, что европейцы рассчитывают на более высокие доходы населения — немец или француз может позволить себе более дорогое авто, тогда как среднестатистический украинец зарабатывает меньше.

В результате, иностранные автомобили в Украине часто продают практически по себестоимости, чтобы оставаться на рынке и получать прибыль через продажу запчастей и сервисное обслуживание.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты продолжают держать позиции в списке стран, откуда в Украину импортируют больше всего подержанных автомобилей. Только за прошлый месяц украинские покупатели приобрели почти 4,8 тысячи подержанных легковушек из США.

Также мы рассказывали, что украинцы все активнее выбирают электромобили на аккумуляторах (BEV). В июле 2025 года парк Украины пополнился более 7 тысячами таких авто. Больше всего новых регистраций пришлось на Львовскую область