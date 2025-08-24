Термін служби автомобіля — коли потрібно замінювати та при яких умовах він прослужить 15 років

Дівчині дають ключі від авто. Фото: Freepik

Термін служби автомобіля визначається як середній період експлуатації без серйозних поломок при збереженні високого рівня працездатності. Для автовласника цей показник є важливою межею, після якої ремонт та обслуговування стають економічно невигідними.

Про те, як часто потрібно оновлювати своє авто, в інтерв'ю Новини.LIVE розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Через скільки років варто оновлювати авто

За його словами, момент оновлення автомобіля залежить від того, наскільки активно ним користуються. Наприклад, якщо машина куплена новою у 2024 році та використовується щодня, власник може захотіти продати її швидше, щоб уникнути тривалого простою через ремонт та очікування запчастин.

Для нових автомобілів зазвичай вважається оптимальним термін експлуатації перед перепродажем 2–3 роки. Якщо ж автомобіль використовується рідко і за ним ретельно доглядають, його можна експлуатувати протягом 10–15 років без суттєвих проблем.

Які авто обирають українці у 2025 році

Експерт пояснив, що моделей автомобілів, які "не підходять" для українських доріг, практично немає. Головне — оцінювати, для яких умов купується авто і якими маршрутами планується їздити. Наприклад, для електромобіля варто заздалегідь перевірити наявність зарядних станцій на маршрутах.

У великих містах, таких як Київ, помітно багато молодих людей на дорогих спорткарах. Такі автомобілі не пристосовані для гірських трас або бездоріжжя, але для міського користування вони цілком підходять.

Загалом, після початку повномасштабної війни в Україні зросла популярність кросоверів, SUV та "паркетників". Ці автомобілі не є повноцінними джипами, але вони місткі, зручні для пересування по дорогах та легкому бездоріжжю.

Основні причини їхньої популярності — можливість швидкої евакуації всією родиною разом із багажем, а також підвищена увага до безпеки та практичності. Такі авто дозволяють легко перевозити речі, дітей і домашніх тварин та при потребі швидко виїхати у безпечне місце.

