Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты снизили цены на продукты — что отдают со скидками

Супермаркеты снизили цены на продукты — что отдают со скидками

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 17:12
Цены на продукты в супермаркетах упали — что отдают со скидками до 51%
Покупатели в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Многие супермаркеты переписали цены на востребованные продукты питания после Нового года. Украинцы могут найти в ассортименте магазинов товары с выгодными скидками и сэкономить большую часть бюджета. Мы узнали, где именно снизили цены и какие продукты подешевели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 10 позиций в ассортименте известных супермаркетов отдают потребителям гораздо выгоднее.

Реклама
Читайте также:

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Перед рождественско-новогодними праздниками некоторые товары традиционно подорожали, однако хватало акционных предложений, что позволяли экономить. С наступлением января супермаркеты отказались от большинства скидок, однако полностью без выгоды покупателей не оставили.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских сетей и узнали, какие 10 товаров отдают по сниженным ценам по состоянию на вторник, 6 января:

  • мороженое 500 г — 99,90 грн вместо 205,90 грн (-51%, АТБ);
  • оливковое масло 1 л — 399 грн вместо 799 грн (-50%, Сільпо);
  • кофе молотый — 126,50 грн вместо 226,40 грн (-44%, АТБ);
  • сосиски — 129 грн вместо 219 грн (-41%, Сільпо);
  • колбаса 0,5 кг — 135,90 грн вместо 227,70 грн (-40%, АТБ);
  • шоколад — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сільпо);
  • чай черный — 44,40 грн вместо 72,90 грн (-39%, АТБ);
  • молоко — 39,99 грн вместо 63,99 грн (-38%, Сільпо);
  • напиток 1,15 л газированный — 23,90 грн вместо 36,90 грн (-35%, АТБ);
  • икра лососевая — 411,09 грн вместо 579 грн (-29%, Сільпо).
Супермаркеты снизили цены на продукты — что отдают со скидками - фото 1
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Что будет с ценами на хлеб в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на хлебобулочные изделия в 2026 году. По словам эксперта, из-за атак России по объектам энергетической инфраструктуры и отключений света товары этой продуктовой группы подорожали в 2025-м на 20%.

"Цена на хлеб в результате может вырасти на четверть (25%, — ред.) от той, что была на конец 2025 года. Если же наступит мир, я не думаю, что стоимость в течение 2026-го вырастет больше, чем на 10-12%", — подчеркнул экономист.

По его мнению, восходящий тренд будет продолжаться, если не исчезнет первопричина подорожания, в частности полномасштабная война в Украине и удары по энергосистеме. Ведь это привело к росту расходов на сырье, транспортировку, обслуживание оборудования, оплату труда и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые супермаркеты переписали цены на куриные яйца в январе 2026 года. Пока фасованный продукт планомерно дорожает, поштучный немного подешевел. Однако товару прогнозируют рост стоимости.

Также мы писали, что происходит с ценами на подсолнечное масло в супермаркетах и столкнутся ли украинцы с подорожанием в 2026 году. Все зависит от курса доллара и глобальной рыночной ситуации.

АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации