Цены на продукты в супермаркетах упали — что отдают со скидками до 51%

Многие супермаркеты переписали цены на востребованные продукты питания после Нового года. Украинцы могут найти в ассортименте магазинов товары с выгодными скидками и сэкономить большую часть бюджета. Мы узнали, где именно снизили цены и какие продукты подешевели.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие 10 позиций в ассортименте известных супермаркетов отдают потребителям гораздо выгоднее.

Скидки на продукты в АТБ и Сільпо

Перед рождественско-новогодними праздниками некоторые товары традиционно подорожали, однако хватало акционных предложений, что позволяли экономить. С наступлением января супермаркеты отказались от большинства скидок, однако полностью без выгоды покупателей не оставили.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских сетей и узнали, какие 10 товаров отдают по сниженным ценам по состоянию на вторник, 6 января:

мороженое 500 г — 99,90 грн вместо 205,90 грн (-51%, АТБ);

оливковое масло 1 л — 399 грн вместо 799 грн (-50%, Сільпо);

кофе молотый — 126,50 грн вместо 226,40 грн (-44%, АТБ);

сосиски — 129 грн вместо 219 грн (-41%, Сільпо);

колбаса 0,5 кг — 135,90 грн вместо 227,70 грн (-40%, АТБ);

шоколад — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%, Сільпо);

чай черный — 44,40 грн вместо 72,90 грн (-39%, АТБ);

молоко — 39,99 грн вместо 63,99 грн (-38%, Сільпо);

напиток 1,15 л газированный — 23,90 грн вместо 36,90 грн (-35%, АТБ);

икра лососевая — 411,09 грн вместо 579 грн (-29%, Сільпо).

Что будет с ценами на хлеб в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на хлебобулочные изделия в 2026 году. По словам эксперта, из-за атак России по объектам энергетической инфраструктуры и отключений света товары этой продуктовой группы подорожали в 2025-м на 20%.

"Цена на хлеб в результате может вырасти на четверть (25%, — ред.) от той, что была на конец 2025 года. Если же наступит мир, я не думаю, что стоимость в течение 2026-го вырастет больше, чем на 10-12%", — подчеркнул экономист.

По его мнению, восходящий тренд будет продолжаться, если не исчезнет первопричина подорожания, в частности полномасштабная война в Украине и удары по энергосистеме. Ведь это привело к росту расходов на сырье, транспортировку, обслуживание оборудования, оплату труда и пр.

