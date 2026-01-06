Ціни на продукти в супермаркетах впали — що віддають зі знижками до 51%

Покупці в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Чимало супермаркетів переписали ціни на затребувані продукти харчування після Нового року. Українці можуть знайти в асортименті магазинів товари з вигідними знижками та зекономити велику частину бюджету. Ми дізналися, де саме знизили ціни та які продукти подешевшали.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які 10 позицій в асортименті відомих супермаркетів віддають споживачам набагато вигідніше.

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Перед різдвяно-новорічними святами деякі товари традиційно подорожчали, однак вистачало акційних пропозицій, які дозволяли економити. З настанням січня супермаркети відмовилися від більшості знижок, однак повністю без вигоди покупців не залишили.

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних українських мереж і дізналися, які 10 товарів віддають за зниженими цінами станом на вівторок, 6 січня:

морозиво 500 г — 99,90 грн замість 205,90 грн (-51%, АТБ);

оливкова олія 1 л — 399 грн замість 799 грн (-50%, Сільпо);

кава мелена — 126,50 грн замість 226,40 грн (-44%, АТБ);

сосиски — 129 грн замість 219 грн (-41%, Сільпо);

ковбаса 0,5 кг — 135,90 грн замість 227,70 грн (-40%, АТБ);

шоколад — 59,99 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо);

чай чорний — 44,40 грн замість 72,90 грн (-39%, АТБ);

молоко — 39,99 грн замість 63,99 грн (-38%, Сільпо);

нaпій 1,15 л гaзoвaний — 23,90 грн замість 36,90 грн (-35%, АТБ);

ікра лососева — 411,09 грн замість 579 грн (-29%, Сільпо).

Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Що буде з цінами на хліб в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на хлібобулочні вироби у 2026 році. За словами експерта, через атаки Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури та відключення світла товари цієї продуктової групи подорожчали у 2025-му на 20%.

"Ціна на хліб у результаті може зрости на чверть (25%, — ред.) від тої, що була на кінець 2025 року. Якщо ж настане мир, я не думаю, що вартість протягом 2026-го зросте більше, ніж на 10-12%", — наголосив економіст.

На його думку, висхідний тренд буде продовжуватися, якщо не зникне першопричина дорожчання, зокрема повномасштабна війна в Україні та удари по енергосистемі. Адже це призвело до зростання витрат на сировину, транспортування, обслуговування обладнання, оплату праці тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі супермаркети переписали ціни на курячі яйця у січні 2026 року. Поки фасований продукт планомірно дорожчає, поштучний трохи подешевшав. Однак товару прогнозують зростання вартості.

Також ми писали, що відбувається з цінами на соняшникову олію в супермаркетах і чи стикнуться українці з дорожчанням у 2026 році. Все залежить від курсу долара та глобальної ринкової ситуації.