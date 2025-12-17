Продукты со скидками в супермаркетах — что стоит дешевле перед Рождеством

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С приближением рождественско-новогодних праздников в Украине дорожают овощи и другие востребованные продукты питания. Однако супермаркеты стимулируют потребителей к покупкам, устанавливая выгодные скидки на базовые товары. Мы узнали, на чем украинцы могут сэкономить деньги.

Редакция Новини.LIVE проверила актуальные акции в популярных сетях и отобрала 10 позиций, которые отдают намного дешевле.

Скидки на продукты в супермаркетах

Для максимальной экономии на продуктах необходимо отслеживать акционные предложения в супермаркетах и покупать товары по сниженным ценам. Так удастся подготовиться к зимним праздникам с выгодой, не волнуясь из-за больших финансовых затрат.

Мы промониторили онлайн-маркеты известных сетей и узнали, какие востребованные товары отдают дешевле. По состоянию на среду, 17 декабря, посетителям магазинов доступны такие позиции в ассортименте со скидками (цены актуальны на день публикации материала):

кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);

творог — 29,90 грн вместо 59,90 грн (-50%, Сільпо);

сметана — 27,90 грн вместо 50,90 грн (-45%, Варус);

чай черный байховый — 40,90 грн вместо 75,70 грн (-45%, АТБ);

сливочное масло — 79,99 грн вместо 134 грн (-40%, Сільпо);

икра лососевая — 179,90 грн вместо 299,90 грн (-40%, Варус);

колбаса — 83,50 грн вместо 139,80 грн (-40%, АТБ);

молоко — 39,99 грн вместо 65,99 грн (-39%, Сільпо);

картофель для жарки — 17,90 грн вместо 24,90 грн (-28%, Варус);

мандарины — 54,90 грн вместо 72,90 грн (-25%, Варус).

Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Сколько должна стоить икра в Украине

Среди акционных продуктов мы нашли красную икру. Ранее товаровед Лилия Быстрицкая рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн сколько должна стоить качественные красная и черная икра в Украине. По словам эксперта, цена в конце декабря может немного вырасти из-за повышенного новогоднего спроса.

"Цена — это первый индикатор аутентичного продукта. Слишком низкая стоимость почти всегда означает суррогат или икру с нарушением технологии", — констатировала Быстрицкая.

По ее словам, целесообразная стоимость зернистой икры горбуши находится на уровне 2 000-3 200 грн за 500 г. Икра кеты традиционно дороже, ее продают по 2 800-4 000 грн за 500 г. Настоящая и качественная икра стерляди может стоить от 4 500 до 7 000 грн за 100 г, осетра — 6 000-9 000 грн, белуги — от 10 000 грн.

