Україна
Економіка Супермаркети переписали ціни на продукти — де знижки до 50%

Супермаркети переписали ціни на продукти — де знижки до 50%

Дата публікації: 17 грудня 2025 17:12
Продукти зі знижками в супермаркетах — що коштує дешевше перед Різдвом
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З наближенням різдвяно-новорічних свят в Україні дорожчають овочі та інші затребувані продукти харчування. Однак супермаркети стимулюють споживачів до покупок, встановлюючи вигідні знижки на базові товари. Ми дізналися, на чому українці можуть заощадити кошти.

Редакція Новини.LIVE перевірила актуальні акції в популярних мережах і відібрала 10 позицій, які віддають набагато дешевше.

Читайте також:

Знижки на продукти в супермаркетах

Для максимальної економії на продуктах необхідно відстежувати акційні пропозиції в супермаркетах і купувати товари за зниженими цінами. Так вдасться підготуватися до зимових свят із вигодою, не хвилюючись через великі фінансові витрати.

Ми промоніторили онлайн-маркети відомих мереж і дізналися, які затребувані товари віддають дешевше. Станом на середу, 17 грудня, відвідувачам магазинів доступні такі позиції в асортименті зі знижками (ціни актуальні на день публікації матеріалу):

  • кава розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, АТБ);
  • сир — 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%, Сільпо);
  • сметана — 27,90 грн замість 50,90 грн (-45%, Варус);
  • чай чорний байховий — 40,90 грн замість 75,70 грн (-45%, АТБ);
  • вершкове масло — 79,99 грн замість 134 грн (-40%, Сільпо);
  • ікра лососева — 179,90 грн замість 299,90 грн (-40%, Варус);
  • ковбаса — 83,50 грн замість 139,80 грн (-40%, АТБ);
  • молоко — 39,99 грн замість 65,99 грн (-39%, Сільпо);
  • картопля для смаження — 17,90 грн замість 24,90 грн (-28%, Варус);
  • мандарини — 54,90 грн замість 72,90 грн (-25%, Варус).
Супермаркети переписали ціни на продукти — де знижки до 50% - фото 1
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Скільки має коштувати ікра в Україні

Серед акційних продуктів ми знайшли червону ікру. Раніше товарознавець Лілія Бистрицька розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн скільки має коштувати якісні червона і чорна ікра в Україні. За словами експертки, ціна наприкінці грудня може трохи зрости через підвищений новорічний попит.

"Ціна — це  перший індикатор автентичного продукту. Надто низька вартість майже завжди означає сурогат або ікру з порушенням технології", — констатувала Бистрицька.

За її словами, доцільна вартість зернистої ікри горбуші перебуває на рівні 2 000-3 200 грн за 500 г. Натомість ікра кети традиційно дорожча, її продають по 2 800-4 000 грн за 500 г. Справжня та якісна ікра стерляді може коштувати від 4 500 до 7 000 грн за 100 г, осетра — 6 000-9 000 грн, білуги — від 10 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на поштучні яйця в супермаркетах регулярно оновлюють. Магазини піднімають вартість затребуваного продукту з наближенням різдвяно-новорічних свят і збільшенням споживчого попиту.

Також ми писали, скільки має коштувати якісний міцний алкоголь. Щоб не переплатити за пляшку улюбленого спиртного, необхідно звертати увагу на виробника, репутацію, маркування та дотримання стандартів.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
