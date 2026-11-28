Европейская площадь в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут докупить трудовой стаж для получения пенсии. Граждане в возрасте от 16 лет могут без личных посещений и бумажной волокиты самостоятельно вносить взносы, чтобы приобрести необходимый страховой стаж или увеличить размер будущей пенсии. Воспользоваться этой возможностью могут как официально трудоустроенные граждане, так и те, кто временно не работает. При этом украинцы должны соблюдать определенные условия, чтобы получить стаж.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области.

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Сколько стоит один месяц стажа в 2026 году

Периодичность уплаты и сумму перечислений человек определяет самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей. Однако для того, чтобы в страховой стаж был зачтен один полный месяц, сумма уплаченного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса (МСВ).

В 2026 году эта сумма составляет 1 902,34 грн. Рассчитывается как 22% единого взноса от минимальной заработной платы. В этом году сумма минимальной заработной платы составляет 8 647 гривен.

На 2027 год было принято за основу заложить в минимальную зарплату 9 546 гривен. После принятия документа размер МСВ составит 2 100,12 грн.

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Стоит помнить, что воспользоваться такой процедурой смогут только граждане, не достигшие пенсионного возраста. Для начала начисления лет стажа достаточно заключить электронный договор о добровольном участии через веб-портал ПФУ.

Механизм учета работает максимально просто:

Никакой отчетности подавать не нужно — средства учитываются автоматически после поступления на счет ПФУ. Уплаченная сумма зачисляется именно за тот месяц, в котором деньги поступили в Фонд.

Для неработающих граждан этот период добавляется к стажу с учетом соответствующей заработной платы. Если же человек продолжает платить добровольные взносы даже после выхода на работу, эти средства суммируются с его официальной зарплатой, что существенно увеличивает коэффициент заработка при будущем назначении пенсии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому государство выплатит единовременное денежное пособие в размере 10 минимальных пенсий. В 2026 году минимальная выплата составляет 2 595 гривен, поэтому на карту пенсионера поступит 25 950 гривен. Приятным бонусом является то, что эта сумма не облагается налогом.

Также мы сообщали, кому зачтут годы обучения в трудовой стаж. Здесь важным требованием является то, когда именно человек учился. Поэтому некоторым могут отказать в зачете этих лет.