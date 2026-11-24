Мужчина в почтенном возрасте. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы рассчитывают, что годы, проведённые в университете, колледже или училище, автоматически будут зачтены в их пенсионный стаж, однако на практике это работает не для всех. Решающим фактором является дата начала и окончания обучения — до или после 1 января 2004 года. Мы выяснили, в каких случаях достаточно записи в трудовой книжке или диплома и при каких условиях зачисляют обучение в стаж.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

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Если обучение проходило до 1 января 2004 года

К стажу работы, дающему право на пенсию, за период до 2004 года зачисляется обучение:

в высших и средних специальных учебных заведениях (университетах, институтах, техникумах, колледжах);

в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации;

в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Основным документом для подтверждения этого периода является трудовая книжка, где запись об обучении должна быть внесена отдельной строкой со ссылкой на дату, номер и название соответствующего документа.

Если же такой записи в трудовой книжке нет или она оформлена некорректно, подтвердить периоды образования можно:

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дипломами, удостоверениями или свидетельствами об окончании обучения;

справками и другими документами, выданными на основании архивных данных, где четко указаны сроки обучения.

Если обучение проходило после 1 января 2004 года

С 2004 года студенты, аспиранты и докторанты перестали входить в перечень лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию за счет государства. Соответственно, сами по себе годы обучения после 1 января 2004 года в страховой стаж не засчитываются.

Единственный способ учесть это время для будущей пенсии — добровольное участие в системе пенсионного страхования. Такой способ доступен гражданам с 16-летнего возраста, в частности студентам дневной формы обучения.

Чтобы период обучения был зачтен в стаж, необходимо:

Заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Оплатить страховые взносы за соответствующий период. Убедиться, что информация об уплате отражена в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об изменениях в правилах подтверждения стажа для пенсии. Украинцам больше не нужно подавать документы, чтобы подтвердить трудовой стаж. Поэтому сотрудники ПФУ не могут требовать от пенсионера какие-либо дополнительные справки.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из пенсионеров может получить от 12 000 до 20 000 гривен минимальной пенсии. Перерасчет сумм проводится 1 марта ежегодно. Однако условные 20 000 гривен — не "потолок" причитающихся выплат.