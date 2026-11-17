Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию значительно раньше общепринятого пенсионного возраста. Такое право имеют специалисты, чья работа связана со специфическими профессиональными нагрузками и риском потери трудоспособности. Однако для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законом специальный стаж и уволиться с должности, дающей право на такую пенсию.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

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Кто может получить пенсию за выслугу лет

Право на такую пенсию имеют не все работники, а только те, кто занимал должности, включенные в специальные законодательные перечни, и накопил необходимое количество лет профессионального стажа.

Среди категорий, для которых предусмотрена пенсия за выслугу лет:

Артисты. В зависимости от вида творческой деятельности необходимый специальный стаж составляет от 20 до 35 лет. Работники авиации и летно-испытательного состава. Для мужчин необходимый стаж составляет от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Для женщин соответствующие показатели составляют от 20 до 21 года и 6 месяцев. Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Требовался специальный стаж от 25 лет по состоянию на апрель 2015 года до 26 лет и 6 месяцев по состоянию на 11 октября 2017 года. Некоторые спортсмены. Это право предусмотрено для заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса — членов сборных команд при условии выполнения требований по общему трудовому стажу.

Для каждой профессии действуют отдельные правила расчета специального стажа. Сам факт работы в школе, больнице, спортивной организации или авиации еще не гарантирует права на досрочную пенсию. Важны конкретная должность, период работы и подтверждающие документы.

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Нужно ли достичь определенного возраста

Условия назначения пенсии за выслугу лет менялись в течение предыдущих лет. Важно учитывать переходные положения законодательства. Для многих категорий право на пенсию за выслугу лет сохранили за теми работниками, которые уже имели необходимую выслугу и специальный стаж по состоянию на октябрь 2017 года.

Поэтому универсального правила, согласно которому все мужчины могут оформить такую пенсию в 50 или 55 лет, а женщины — в 45 или 50 лет, нет. Условия зависят от профессии и конкретного законодательного основания.

Сколько стажа нужно для обычной пенсии в 2026 году

Если человек не имеет права на пенсию за выслугу лет, он может оформить пенсию по возрасту на общих условиях.

В 2026 году требования к страховому стажу следующие:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 32 лет;

в 65 лет — от 15 до 22 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется иметь не менее 34 лет страхового стажа, в 63 года — от 24 до 33 лет, в 65 лет — от 15 до 23 лет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, каково мнение народной артистки Светланы Белоножко относительно украинских пенсий. Певица была очень возмущена. Артистка добавила, что её коллеги по цеху стесняются называть суммы из-за их мизерности.

Также Новини.LIVE сообщали о бесплатных путевках для пенсионеров в санаторий. Право на путевку имеют украинцы, освобожденные из мест лишения свободы после принудительного содержания в связи с вооруженной агрессией против Украины. Воспользоваться этой возможностью можно в течение 12 месяцев.