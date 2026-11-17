Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть вийти на пенсію значно раніше за загальновизнаний пенсійний вік. Таке право мають фахівці, чия робота пов’язана зі специфічними професійними навантаженнями та ризиком втрати працездатності. Однак для призначення виплат потрібно мати передбачений законом спеціальний стаж і звільнитися з посади, яка дає право на таку пенсію.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

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Хто може отримати пенсію за вислугу років

Право на таку пенсію мають не всі працівники, а лише ті, хто обіймав посади, включені до спеціальних законодавчих переліків, і накопичив необхідну кількість років професійного стажу.

Серед категорій, для яких передбачена пенсія за вислугу років:

Артисти. Залежно від виду творчої діяльності необхідний спеціальний стаж становить від 20 до 35 років. Працівники авіації та льотно-випробного складу. Для чоловіків необхідна вислуга від 25 років станом на 1 квітня 2015 року до 26 років і 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. Для жінок відповідні показники становлять від 20 до 21 року і 6 місяців. Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Потрібно було мати спеціальний стаж від 25 років станом на квітень 2015 року до 26 років і 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року. Деякі спортсмени. Право передбачене для заслужених майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу — членів збірних команд за умови виконання вимог щодо загального трудового стажу.

Для кожної професії діють окремі правила обчислення спеціального стажу. Сам факт роботи в школі, лікарні, спортивній організації чи авіації ще не гарантує права на дострокову пенсію. Важливі конкретна посада, період роботи та підтверджені документи.

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Чи потрібно досягти певного віку

Умови призначення пенсії за вислугу років змінювалися протягом попередніх років. Важливо враховувати перехідні положення законодавства. Для багатьох категорій право на пенсію за вислугу років зберегли за тими працівниками, які вже мали необхідну вислугу та спеціальний стаж станом на жовтень 2017 року.

Тому універсального правила, за яким усі чоловіки можуть оформити таку пенсію у 50 або 55 років, а жінки — у 45 або 50 років немає. Умови залежать від професії та конкретної законодавчої підстави.

Скільки стажу потрібно для звичайної пенсії у 2026 році

Якщо людина не має права на пенсію за вислугу років, вона може оформити пенсію за віком на загальних умовах.

У 2026 році вимоги до страхового стажу такі:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 32 років;

у 65 років — від 15 до 22 років.

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу, у 63 роки — від 24 до 33 років, у 65 років — від 15 до 23 років.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, яку думку має народна артистка Світлана Білоножко стосовно українських пенсій. Співачка дуже обурилась. Артистка додала, що її колеги по цеху соромляться називати суми через їхню мізерність.

Також Новини.LIVE повідомляли про безкоштовні путівки для пенсіонерів в санаторій. Право на путівку мають українці, яких звільнили з місць несвободи після примусового утримання через збройну агресію проти України. Використати можливість можна протягом 12 місяців.