Світлана Білоножко на сцені. Фото: Facebook (Світлана Білоножко)

Народна артистка України Світлана Білоножко відверто поділилася думками про розмір пенсій в Україні. Попри десятки років роботи в театрі, на телебаченні та естраді, співачка вважає свої виплати негідними витрачених сил і здоровʼя. Водночас артистка наголосила, що більшість її колег соромляться публічно озвучувати суми виплат.

Про це в коментарі для проєкту "Наодинці з гламуром" заявила співачка, передають Новини.LIVE.

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"Їм соромно сказати, що пенсія недостойна"

Під час розмови про те, чи належним чином держава віддячила їй за багаторічну творчість та сплачені податки, виконавиця не стримувала емоцій. Вона зізналася, що категорично не згодна з думкою, ніби її пенсія є високою. За словами артистки, на тлі мінімальних виплат у країні її пенсія може здаватися комусь значною. Проте сама артистка переконана в протилежному. Вона підкреслила, що проблема стосується всього творчого цеху.

Артистка нагадала про свій тривалий професійний шлях — від театральної сцени й телебачення до власної концертної діяльності, під час якої вона завжди сумлінно сплачувала податки.

На переконання співачки, негідні пенсії отримують усі її колеги. Однак через незручність багато хто з них на публіці соромиться казати, що всім задоволений. Сама ж Білоножко заявила, що не задоволена ані за себе, ані за інших артистів.

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"Це велика біда"

Окрему увагу співачка приділила мізерним виплатам звичайних громадян, які все життя тяжко працювали на державу. Вона назвала ганьбою ситуацію, коли люди після десятиліть праці змушені виживати на кілька тисяч гривень.

"Сором за тих людей, які і в колгоспах працювали, і на виробництвах, і наукові працівники. Коли вони кажуть, що в них пенсія три, чотири, п'ять, шість тисяч — я вважаю, що це велика біда. Найбільше багатство будь-якої країни — це її люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися і віддавати їм данину", — підсумувала Білоножко.

На думку артистки, нинішнє ставлення до пенсіонерів є несправедливим і потребує докорінної зміни підходів з боку держави.

Який нині розмір пенсій в Україні

Раніше ми розповідали про розмір мінімальної пенсії в Україні. У листопаді 2026 року мінімальна сума виплат становить 2595 гривень. Однак її фактичний розмір залежить від страхового стажу,

У 2027 році в проєкті Державного бюджету пропонують закласти суму 2878 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яку пенсію отримує співак Павло Зібров. Не дивлячись на 69-річний вік, артист продовжує трудову діяльність, обіймаючи посаду професора в Київському університеті культури. Проте зірка зізналась, що має надбавки до основної суми виплат.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого з працівників хочуть відправляти на пенсію раніше. Така петиція зʼявилась на сайті Кабінету Міністрів України. Там пропонують замінити 30 років необхідного стажу на 25.