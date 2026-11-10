Павло Зібров у сценічному образі. Фото: УНІАН

Легенда української естради Павло Зібров розсекретив розмір пенсії та заявив, що виплата помітно збільшилася, якщо порівнювати із попередніми роками. У свої 69 років співак продовжує вести активне професійне життя та поєднує творчість із педагогікою. Народний артист працює на повну ставку, попри солідний стаж у майже 50 років.

Про це Павло Зібров розповів у коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром", передають Новини.LIVE.

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Яку пенсію отримує артист

Як зізнався легендарний співак, його державні виплати значно збільшилися порівняно з попередніми роками. Пенсія артиста становить 11 400 грн, але він поки не збирається повністю виходити на заслужений відпочинок.

Попри солідний стаж тривалістю майже 50 років, Павло Зібров продовжує нести радість слухачам та передає свої навички новому поколінню. Він зазначив, що очолює кафедру естрадного співу в Університеті культури та працює там на повну ставку вже 4,5 роки. До пенсії співаку доплачують надбавку за звання народного артиста та вчене звання професора.

Що стосується доходів від виступів на концертах або приватних заходах, артист такі дані не озвучує. Зазвичай на подібні питання він віджартовується, що будь-якими фінансовими питаннями займається його дружина Марина.

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Пенсія артиста збільшувалася кілька разів

Після виходу на пенсію Павло Зібров отримував лише 2500 грн. Однак завдяки індексаціям, надбавкам і підвищенням, зокрема за продовження трудової діяльності, виплата неодноразово зростала. Так, відомо, що вже у червні 2024 року пенсія співака збільшилася до 8 300 грн.

Які пенсії отримують українці

Як зазначається у звіті Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 7 287 грн. Якщо порівнювати з попереднім роком показник зріс на 851,02 грн або 13,2%.

Пенсію розміром до 3 000 грн отримують 3,4% усіх пенсіонерів, а виплати в межах 3 001-4 000 грн — 23,8%. Ще 17,1% загальної кількості пенсіонерів отримують від держави від 4 001 до 5 000 грн. Відповідно, понад 44% усіх пенсіонерів мають пенсії розміром до 5 000 грн.

Близько 19% загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. До цього числа належить й співак Павло Зібров із пенсією 11 400 грн.

На що ще варто звернути увагу

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть роками втрачати частину коштів. Фактичний розмір пенсії може зменшити всього одна помилка в коефіцієнтах, страховому стажі, зарплаті або документах. Часто такі недоплати залишаються непоміченими.

Також Новини.LIVE писали про підвищені мінімальні гарантії для окремих пенсіонерів. Громадяни віком від 65 років не можуть отримувати менше ніж 3 458 грн. Однак ця норма діє лише за умови повного стажу — 35 років у чоловіків та 30 років у жінок.