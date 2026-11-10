Павел Зибров в сценическом образе. Фото: УНИАН

Легенда украинской эстрады Павел Зибров раскрыл размер пенсии и заявил, что выплата заметно увеличилась по сравнению с предыдущими годами. В свои 69 лет певец продолжает вести активную профессиональную жизнь и совмещает творчество с педагогической деятельностью. Народный артист работает на полную ставку, несмотря на солидный стаж в почти 50 лет.

Об этом Павел Зибров рассказал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром", передают Новини.LIVE.

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Какую пенсию получает артист

Как признался легендарный певец, его государственные выплаты значительно увеличились по сравнению с предыдущими годами. Пенсия артиста составляет 11 400 грн, но он пока не собирается полностью уходить на заслуженный отдых.

Несмотря на солидный стаж продолжительностью почти 50 лет, Павел Зибров продолжает радовать слушателей и передает свои навыки новому поколению. Он отметил, что возглавляет кафедру эстрадного пения в Университете культуры и работает там на полную ставку уже 4,5 года. К пенсии певцу доплачивают надбавку за звание народного артиста и ученое звание профессора.

Что касается доходов от выступлений на концертах или частных мероприятиях, артист такие данные не озвучивает. Обычно на подобные вопросы он отшучивается, что любыми финансовыми вопросами занимается его жена Марина.

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Пенсия артиста увеличивалась несколько раз

После выхода на пенсию Павел Зибров получал всего 2500 грн. Однако благодаря индексациям, надбавкам и повышениям, в частности за продолжение трудовой деятельности, выплата неоднократно увеличивалась. Так, известно, что уже в июне 2024 года пенсия певца увеличилась до 8 300 грн.

Какие пенсии получают украинцы

Как отмечается в отчете Пенсионного фонда, по состоянию на 1 октября 2026 года средний размер пенсии в Украине составлял 7 287 грн. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 851,02 грн, или на 13,2%.

Пенсию в размере до 3 000 грн получают 3,4 % всех пенсионеров, а выплаты в пределах 3 001–4 000 грн — 23,8 %. Еще 17,1% от общего числа пенсионеров получают от государства от 4 001 до 5 000 грн. Соответственно, более 44% всех пенсионеров имеют пенсии размером до 5 000 грн.

Около 19% от общего числа пенсионеров получают выплаты свыше 10 000 грн. К этому числу относится и певец Павел Зибров с пенсией в 11 400 грн.

На что еще стоит обратить внимание

Недавно Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут годами терять часть средств. Фактический размер пенсии может уменьшиться всего из-за одной ошибки в коэффициентах, страховом стаже, зарплате или документах. Часто такие недоплаты остаются незамеченными.

Также Новини.LIVE писали о повышенных минимальных гарантиях для отдельных пенсионеров. Граждане в возрасте от 65 лет не могут получать менее 3 458 грн. Однако эта норма действует только при условии полного стажа — 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин.