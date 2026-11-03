Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Украинским пенсионерам следует внимательно проверять размер установленных выплат, ведь государство предоставляет специальные гарантии для определенных категорий граждан. Например, пенсию могут пересчитать после достижения лицом 65-летнего возраста. Это касается пенсионеров, которые накопили полный страховой стаж и не работают.

В каких случаях выплату могут увеличить, объяснила юрист по пенсионным вопросам Татьяна Ходиневич, передают Новини.LIVE.

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Кому гарантируют минимум 3 458 грн

В Украине предусмотрены отдельные гарантии относительно минимального размера пенсии для 65-летних граждан, которые не трудоустроены официально и накопили к этому возрасту полный страховой стаж.

Согласно нормам законодательства, пенсионная выплата таким украинцам должна составлять не менее 40% минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год. При этом минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 грн. Соответственно, 40% от этой суммы составляет 3 458 грн. Если пенсионер получал меньше, то в 65 лет ПФУ должен автоматически "подтянуть" выплату до установленного минимума.

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На получение такой гарантии могут рассчитывать лица, которые:

достигли 65 лет;

имеют полный стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

не работают официально и не имеют открытого ФЛП.

Что делать, если пенсия меньше

Пенсионерам рекомендуют проверять данные о начислении выплат, в частности, в электронном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. Если 65-летний гражданин соответствует установленным условиям, но получает менее 3 458 грн, необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ по месту жительства. Специалисты помогут выяснить причины и проверят правильность расчета пенсионной выплаты.

Какие еще доплаты получают пенсионеры

Как отмечает Пенсионный фонд, в зависимости от возраста пенсионер может приобретать право на различные надбавки от государства. Например, с 70 лет можно дополнительно получать до 300 грн, если пенсия со всеми доплатами и повышениями не превышает 10 340,35 грн. Такая возрастная надбавка увеличивается в 75 и 80 лет — до 456 и 570 грн соответственно.

Отдельная гарантия предусмотрена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе. В 2026 году эта категория сможет оформить надбавку, составляющую 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 1 038 грн.

Недавно Новини.LIVE сообщали о повышении пенсий в три этапа. Перерасчет запланирован на 2027 год. Сначала вырастут минимальные и максимальные пенсии, а затем состоится общая индексация и перерасчет для работающих пенсионеров.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получать больше средств после выхода на пенсию. Для этого можно воспользоваться специальным механизмом после достижения 60 лет. Выплата может увеличиться на 30-50 %.