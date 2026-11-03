Літня жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

Українським пенсіонерам варто уважно перевіряти розмір встановлених виплат, адже держава надає спеціальні гарантії для певних категорій громадян. Наприклад, пенсію можуть перерахувати після досягнення особою 65-річного віку. Це стосується пенсіонерів, які накопичили повний страховий стаж та не працюють.

В яких випадках виплату можуть збільшити, пояснила пенсійний юрист Тетяна Ходіневич, передають Новини.LIVE.

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Кому гарантують мінімум 3 458 грн

В Україні передбачені окремі гарантії щодо мінімального розміру пенсії для 65-річних громадян, які не працевлаштовані офіційно та набрали до цього віку повний страховий стаж.

Згідно з нормами законодавства, пенсійна виплата у таких українців повинна становити не менше ніж 40% мінімальної заробітної плати, яка встановлена на відповідний рік. При цьому мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складає 8 647 грн. Відповідно, 40% від цієї суми становить 3 458 грн. Якщо пенсіонер отримував менше, то у 65 років ПФУ має автоматично "підтягнути" виплату до встановленого мінімуму.

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На отримання такої гарантії можуть розраховувати особи, які:

досягли 65 років;

мають повний стаж — не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

не працюють офіційно та не мають відкритого ФОП.

Що робити, якщо пенсія менша

Пенсіонерам радять перевіряти дані про нарахування виплат, зокрема, в електронному кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Якщо 65-річний громадянин відповідає встановленим умовам, але отримує менше, ніж 3 458 грн, потрібно звернутися до сервісного центру ПФУ за місцем проживання. Фахівці допоможуть з'ясувати причини та перевірять правильність розрахунку пенсійної виплати.

Які ще доплати отримують пенсіонери

Як зазначає Пенсійний фонд, віком пенсіонер може набувати права на різні надбавки від держави. Наприклад, з 70 років можна додатково отримувати до 300 грн, якщо пенсія з усіма доплатами та підвищеннями не перевищує 10 340,35 грн. Така вікова надбавка збільшується у 75 та 80 років — до 456 та 570 грн відповідно.

Окрема гарантія передбачена для одиноких пенсіонерів віком від 80 років, які через стан здоров'я потребують постійного догляду. У 2026 році ця категорія може оформити надбавку, яка становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 038 грн.

Нещодавнно Новини.LIVE повідомляли про підвищення пенсій у три етапи. Перерахунок заплановано на 2027 рік. Спочатку зростуть мінімальні та максимальні пенсії, а потім відбудеться загальна індексація та перерахунок працюючим пенсіонерам.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримувати більше коштів після виходу на пенсію. Для цього можна скористатися спеціальним механізмом після досягнення 60 років. Виплата може зрости на 30-50%.