Светлана Белоножко на сцене. Фото: Facebook (Светлана Белоножко)

Народная артистка Украины Светлана Белоножко откровенно поделилась своими мыслями о размере пенсий в Украине. Несмотря на десятки лет работы в театре, на телевидении и на эстраде, певица считает свои выплаты недостойными затраченных сил и здоровья. В то же время артистка подчеркнула, что большинство ее коллег стесняются публично озвучивать суммы выплат.

Об этом в комментарии для проекта "Наедине с гламуром" заявила певица, передают Новини.LIVE.

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"Им стыдно сказать, что пенсия недостойная"

Во время разговора о том, должным ли образом государство отблагодарило её за многолетнее творчество и уплаченные налоги, исполнительница не сдерживала эмоций. Она призналась, что категорически не согласна с мнением, будто ее пенсия высокая. По словам артистки, на фоне минимальных выплат в стране её пенсия может показаться кому-то значительной. Однако сама артистка убеждена в обратном. Она подчеркнула, что проблема касается всего творческого цеха.

Артистка напомнила о своём долгом профессиональном пути — от театральной сцены и телевидения до собственной концертной деятельности, в ходе которой она всегда добросовестно платила налоги.

По мнению певицы, недостойные пенсии получают все её коллеги. Однако из-за неловкости многие из них на публике стесняются говорить, что всем довольны. Сама же Белоножко заявила, что не довольна ни за себя, ни за других артистов.

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"Это большая беда"

Особое внимание певица уделила мизерным выплатам обычным гражданам, которые всю жизнь тяжело трудились на благо государства. Она назвала позором ситуацию, когда люди после десятилетий труда вынуждены выживать на несколько тысяч гривен.

"Стыдно за тех людей, которые и в колхозах работали, и на производствах, и научных работников. Когда они говорят, что у них пенсия три, четыре, пять, шесть тысяч — я считаю, что это большая беда. Самое большое богатство любой страны — это ее люди, которые работают и платят налоги. За людей нужно бороться и отдавать им должное", — подытожила Белоножко.

По мнению артистки, нынешнее отношение к пенсионерам несправедливо и требует коренного изменения подходов со стороны государства.

Каков сейчас размер пенсий в Украине

Ранее мы рассказывали о размере минимальной пенсии в Украине. В ноябре 2026 года минимальная сумма выплат составляет 2595 гривен. Однако её фактический размер зависит от страхового стажа,

В 2027 году в проекте Государственного бюджета предлагается заложить сумму в 2878 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какую пенсию получает певец Павел Зибров. Несмотря на 69-летний возраст, артист продолжает трудовую деятельность, занимая должность профессора в Киевском университете культуры. Однако звезда призналась, что получает надбавки к основной сумме выплат.

Также Новини.LIVE сообщали, кого из работников хотят отправлять на пенсию раньше. Такая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины. Там предлагают заменить 30 лет необходимого стажа на 25.