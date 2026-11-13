Пенсіонер йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Чимало українських пенсіонерів роками недоотримують належні їм кошти, навіть не підозрюючи про приховані резерви у власній пенсійній справі. Однак деякі громадяни можуть суттєво збільшити щомісячні виплати — подекуди одразу більш ніж на 50%. Для цього не потрібно чекати на ухвалення нових законів, достатньо вчасно скористатися вже існуючими механізмами.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на статтю 29 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Хто отримає підвищення до пенсії

Залежно від ситуації, переглянути суми нарахувань можуть таким громадянам:

Найбільші шанси на перегляд виплат мають громадяни, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати та сплачувати страхові внески. Набутий додатковий стаж і новий офіційний заробіток стають прямою підставою для підвищення пенсії. Після досягнення пенсійного віку держава в автоматичному режимі призначає спеціальні щомісячні компенсаційні виплати, які збільшують загальний дохід українців. Для громадян, які мають значний понаднормовий стаж роботи, законом передбачені спеціальні державні гарантії та доплати, що відчутно впливають на кінцеву суму виплати.

Також перерахунок можуть зробити громадянам, у яких був виявлений період роботи або довідок про заробітну плату, які з певних причин не були додані до справи раніше. Після надання таких документів ПФУ зобов'язаний переглянути розрахунок.

Як не втратити можливість отримати надбавку

Пенсіонерам не варто чекати виключно на загальні індексації, а самостійно контролювати актуальність інформації у своїй пенсійній справі.

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Якщо раптом зʼявились архівні довідки про заробіток за попередні роки, уточнені дані про стаж або підтвердження пільгової роботи, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок. У багатьох випадках це дозволяє отримати вагому щомісячну доплату.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як через помилку в трудовій книжці можна втратити частину пенсії. Будь-які неточності, зазначені в документи, можуть стати підставами для урізання пенсії. Аби уникнути цього, українцям варто періодично переглядати інформацію в особистому кабінеті ПФУ.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку пенсію отримує співак Павло Зібров. Артисту вже 69 років, але він активно продовжує трудову діяльність. Чоловік займає посаду завідувача кафедри в столичному університеті культури.