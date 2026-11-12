Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Неточний запис або відсутній період роботи в електронній трудовій книжці може коштувати вам частини майбутніх виплат. Проте кожен громадянин може самостійно перевірити свої дані та за декілька кроків виправити виявлені помилки. Адже правильно заповнена трудова є запорукою точних нарахувань страхового стажу та пенсії.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, передають Новини.LIVE.

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Як самостійно перевірити електронну трудову книжку

Ознайомитися з цифровим аналогом паперового документа можна на офіційному вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Процес перевірки складається з трьох простих кроків:

Для початку необхідно авторизуватись на порталі як фізична особа за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису. Далі у лівому бічному меню відкрити розділ "Електронна трудова книжка". Переглянути наявні відомості про місця роботи, дати прийняття, переведення та звільнення.

Що робити, якщо в трудовій знайшли помилку

Все залежить від того, у якому саме блоці електронної системи виявлено неточність.

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Якщо помилки в розділі "Записи трудової книжки (за СПОВ)", то ці дані формуються автоматично на основі щоквартальної та щомісячної звітності, яку подають роботодавці. Тут необхідно звертатись безпосередньо до роботодавця, щоб він подав до ПФУ уточнюючу звітність. Якщо підприємство вже ліквідоване, звертатися необхідно до його офіційного правонаступника. Сам ПФУ не зможе власноруч змінювати ці записи, оскільки вони вносяться виключно на підставі звітності страхувальників.

Якщо помилка була виявлена в розділі "Відцифрована ЕТК" під час перенесення даних із паперової книжки в електронну форму під час оцифрування, подавати нові скановані копії не потрібно.

Тут буде достатньо:

Авторизуватись на вебпорталі ПФУ. Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати пункт "Звернення". Заповнити електронну форму, детально описавши виявлені неточності та надіслати її.

На що варто звернути ретельну увагу

Раніше ми розповідали, що дані про роботу до 2004 року необхідно відсканувати із паперової трудової книжки і завантажити на вебпортал ПФУ. Або прийти з особистим візитом у відділення контролюючого органу і надати документ.

Якщо документ не надати вчасно, пенсія може виплачуватись в неповному обсязі.

Що буде, якщо не переглядати періодично дані на вебпорталі ПФУ

Точність внесених даних безпосередньо визначає розмір майбутньої пенсії. Якщо роботодавець допускав помилки у звітності або не сплачував страхові внески за окремі місяці, ці періоди не зарахуються до страхового стажу, а отриманий заробіток не буде враховано під час розрахунку виплат. Регулярна перевірка дозволить виявити й усунути такі проблеми заздалегідь.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому важливо повідомляти ПФУ у разі працевлаштування. Йдеться про пенсіонерів, які продовжили після офіційного виходу на пенсію трудову діяльність. Якщо протягом 10 днів не повідомити контролюючий орган про початок або припинення трудових відносин, можна отримати борг, нарахований внаслідок неправильних виплат.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можна повернути пенсію за періоди відсутності нарахувань. Це стосується громадян, які досягли пенсійного віку, але не отримували виплат. У більшості випадків це відбувається через те, що майбутній пенсіонер завчасно не повідомляє ПФУ про вихід на пенсію.