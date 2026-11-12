Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Неточная запись или отсутствующий период работы в электронной трудовой книжке может стоить вам части будущих выплат. Однако каждый гражданин может самостоятельно проверить свои данные и за несколько шагов исправить обнаруженные ошибки. Ведь правильно заполненная трудовая книжка — залог точных начислений страхового стажа и пенсии.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, передают Новини.LIVE.

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Как самостоятельно проверить электронную трудовую книжку

Ознакомиться с цифровым аналогом бумажного документа можно на официальном веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Процесс проверки состоит из трёх простых шагов:

Для начала необходимо авторизоваться на портале как физическое лицо с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису. Далее в левом боковом меню открыть раздел "Электронная трудовая книжка". Просмотреть имеющиеся сведения о местах работы, датах приема на работу, переводе и увольнении.

Что делать, если в трудовой книжке обнаружили ошибку

Все зависит от того, в каком именно блоке электронной системы обнаружена неточность.

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Если ошибки в разделе "Записи трудовой книжки (по СПОВ)", то эти данные формируются автоматически на основе ежеквартальной и ежемесячной отчетности, которую подают работодатели. В этом случае необходимо обратиться непосредственно к работодателю, чтобы он подал в ПФУ уточняющую отчетность. Если предприятие уже ликвидировано, обращаться необходимо к его официальному правопреемнику. Сам ПФУ не сможет самостоятельно изменять эти записи, поскольку они вносятся исключительно на основании отчетности страхователей.

Если ошибка была обнаружена в разделе "Оцифрованная ЭТК" при переносе данных из бумажной книги в электронную форму в ходе оцифровки, подавать новые отсканированные копии не требуется.

Здесь будет достаточно:

Авторизоваться на веб-портале ПФУ. Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Обращение". Заполнить электронную форму, подробно описав обнаруженные неточности, и отправить ее.

На что стоит обратить особое внимание

Ранее мы рассказывали, что данные о работе до 2004 года необходимо отсканировать из бумажной трудовой книжки и загрузить на веб-портал ПФУ. Или лично посетить отделение контролирующего органа и предоставить документ.

Если документ не предоставить вовремя, пенсия может выплачиваться в неполном объеме.

Что будет, если не проверять периодически данные на веб-портале ПФУ

Точность внесенных данных напрямую определяет размер будущей пенсии. Если работодатель допускал ошибки в отчетности или не уплачивал страховые взносы за отдельные месяцы, эти периоды не будут зачтены в страховой стаж, а полученный заработок не будет учтен при расчете выплат. Регулярная проверка позволит выявить и устранить такие проблемы заранее.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему важно уведомлять ПФУ в случае трудоустройства. Речь идет о пенсионерах, которые продолжили трудовую деятельность после официального выхода на пенсию. Если в течение 10 дней не уведомить контролирующий орган о начале или прекращении трудовых отношений, можно получить задолженность, начисленную в результате неправильных выплат.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли вернуть пенсию за периоды отсутствия начислений. Это касается граждан, достигших пенсионного возраста, но не получавших выплат. В большинстве случаев это происходит из-за того, что будущий пенсионер заранее не уведомляет ПФУ о выходе на пенсию.