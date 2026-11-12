Из-за ошибки в трудовой можно лишиться части пенсии: что стоит проверить
Неточная запись или отсутствующий период работы в электронной трудовой книжке может стоить вам части будущих выплат. Однако каждый гражданин может самостоятельно проверить свои данные и за несколько шагов исправить обнаруженные ошибки. Ведь правильно заполненная трудовая книжка — залог точных начислений страхового стажа и пенсии.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, передают Новини.LIVE.
Как самостоятельно проверить электронную трудовую книжку
Ознакомиться с цифровым аналогом бумажного документа можно на официальном веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Процесс проверки состоит из трёх простых шагов:
- Для начала необходимо авторизоваться на портале как физическое лицо с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису.
- Далее в левом боковом меню открыть раздел "Электронная трудовая книжка".
- Просмотреть имеющиеся сведения о местах работы, датах приема на работу, переводе и увольнении.
Что делать, если в трудовой книжке обнаружили ошибку
Все зависит от того, в каком именно блоке электронной системы обнаружена неточность.
Если ошибки в разделе "Записи трудовой книжки (по СПОВ)", то эти данные формируются автоматически на основе ежеквартальной и ежемесячной отчетности, которую подают работодатели. В этом случае необходимо обратиться непосредственно к работодателю, чтобы он подал в ПФУ уточняющую отчетность. Если предприятие уже ликвидировано, обращаться необходимо к его официальному правопреемнику. Сам ПФУ не сможет самостоятельно изменять эти записи, поскольку они вносятся исключительно на основании отчетности страхователей.
Если ошибка была обнаружена в разделе "Оцифрованная ЭТК" при переносе данных из бумажной книги в электронную форму в ходе оцифровки, подавать новые отсканированные копии не требуется.
Здесь будет достаточно:
- Авторизоваться на веб-портале ПФУ.
- Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Обращение".
- Заполнить электронную форму, подробно описав обнаруженные неточности, и отправить ее.
На что стоит обратить особое внимание
Ранее мы рассказывали, что данные о работе до 2004 года необходимо отсканировать из бумажной трудовой книжки и загрузить на веб-портал ПФУ. Или лично посетить отделение контролирующего органа и предоставить документ.
Если документ не предоставить вовремя, пенсия может выплачиваться в неполном объеме.
Что будет, если не проверять периодически данные на веб-портале ПФУ
Точность внесенных данных напрямую определяет размер будущей пенсии. Если работодатель допускал ошибки в отчетности или не уплачивал страховые взносы за отдельные месяцы, эти периоды не будут зачтены в страховой стаж, а полученный заработок не будет учтен при расчете выплат. Регулярная проверка позволит выявить и устранить такие проблемы заранее.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему важно уведомлять ПФУ в случае трудоустройства. Речь идет о пенсионерах, которые продолжили трудовую деятельность после официального выхода на пенсию. Если в течение 10 дней не уведомить контролирующий орган о начале или прекращении трудовых отношений, можно получить задолженность, начисленную в результате неправильных выплат.
Также Новини.LIVE сообщали, можно ли вернуть пенсию за периоды отсутствия начислений. Это касается граждан, достигших пенсионного возраста, но не получавших выплат. В большинстве случаев это происходит из-за того, что будущий пенсионер заранее не уведомляет ПФУ о выходе на пенсию.