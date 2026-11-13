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Главная Экономика Архивные справки могут увеличить размер пенсии: что нужно подать в ПФУ

Архивные справки могут увеличить размер пенсии: что нужно подать в ПФУ

Ua ru
13 ноября 2026 09:15
Пенсия может увеличиться более чем на 50%: кому стоит проверить свои выплаты Новини.LIVE
Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Многие украинские пенсионеры годами недополучают причитающиеся им средства, даже не подозревая о скрытых резервах в собственном пенсионном деле. Однако некоторые граждане могут существенно увеличить ежемесячные выплаты — порой сразу более чем на 50%. Для этого не нужно ждать принятия новых законов, достаточно своевременно воспользоваться уже существующими механизмами.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на статью 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Кто получит повышение пенсии

В зависимости от ситуации, суммы начислений могут быть пересмотрены для следующих граждан:

  1. Наибольшие шансы на пересмотр выплат имеют граждане, которые после выхода на пенсию продолжали официально работать и платить страховые взносы. Приобретенный дополнительный стаж и новый официальный заработок становятся прямым основанием для повышения пенсии.
  2. По достижении пенсионного возраста государство в автоматическом режиме назначает специальные ежемесячные компенсационные выплаты, которые увеличивают общий доход украинцев.
  3. Для граждан, имеющих значительный сверхнормативный стаж работы, законом предусмотрены специальные государственные гарантии и доплаты, которые существенно влияют на итоговую сумму выплаты.

Также перерасчет может быть произведен гражданам, у которых был обнаружен период работы или справки о заработной плате, которые по определенным причинам не были добавлены в дело ранее. После предоставления таких документов ПФУ обязан пересмотреть расчет.

Как не упустить возможность получить надбавку

Пенсионерам не стоит ждать исключительно общих индексаций, а самостоятельно контролировать актуальность информации в своём пенсионном деле.

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Если вдруг появились архивные справки о заработке за предыдущие годы, уточненные данные о стаже или подтверждение льготной работы, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением о перерасчете. Во многих случаях это позволяет получить значительную ежемесячную доплату.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как из-за ошибки в трудовой книжке можно лишиться части пенсии. Любые неточности, указанные в документах, могут стать основанием для сокращения пенсии. Чтобы этого избежать, украинцам стоит периодически проверять информацию в личном кабинете ПФУ.

Также Новини.LIVE сообщали, какую пенсию получает певец Павел Зибров. Артисту уже 69 лет, но он активно продолжает трудовую деятельность. Мужчина занимает должность заведующего кафедрой в столичном университете культуры.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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