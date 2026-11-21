Женщина в отделении ПФУ. Фото: кадр из видео YouTube/Суспільне Житомир

В Украине обновили порядок подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсионных выплат. В некоторых случаях пенсионерам и будущим получателям выплат не придется самостоятельно собирать стопку документов и справок, а периоды работы могут быть зачтены даже в том случае, если работодатель не уплачивал взносы.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось в правилах подтверждения стажа

В начале августа 2026 года в Украине вступил в силу закон № 4851-IX "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно подтверждения страхового стажа". Документ уточнил порядок назначения и перерасчета пенсий по общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Одно из ключевых изменений предусматривает, что украинцам больше не придется дополнительно подавать в Пенсионный фонд документы для подтверждения стажа. Это правило распространяется на случаи, когда необходимая информация уже содержится в публичных электронных реестрах.

Новый закон запрещает требовать от будущего пенсионера документального подтверждения таких сведений. То есть ПФУ обязан самостоятельно осуществлять поиск данных через реестры.

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Если же в государственных электронных реестрах нет необходимой информации, в частности за периоды до введения системы персонифицированного учета, территориальный орган Пенсионного фонда должен уведомить об этом человека.

Зачтут ли стаж, если работодатель не уплатил взносы

Изменения коснулись и работников, работодатели которых начисляли единый социальный взнос и подавали отчетность, но фактически средства не уплачивали. По новым правилам такие периоды работы могут зачитываться в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту.

Для этого должны одновременно выполняться следующие условия:

человек работал по трудовому договору или контракту либо на других условиях, предусмотренных законодательством;

у работодателя имеется задолженность по уплате страховых взносов или единого социального взноса;

работодатель подал отчетность за соответствующие периоды, подтверждающую начисление взносов в сумме не менее минимального страхового взноса.

Эта норма касается работников, которые фактически находились в трудовых отношениях и получали начисления, но не могли контролировать, выполняет ли работодатель свои обязательства перед системой общеобязательного государственного социального страхования.

Как подтвердить стаж без трудовой книжки

Если в реестре застрахованных лиц нет данных о трудовой деятельности человека в электронной форме, основным документом для подтверждения такого стажа остается трудовая книжка.

В то же время закон учитывает обстоятельства, при которых человек мог утратить трудовую книжку, например, в результате боевых действий, или если в ней содержится неполная информация, поэтому подтвердить стаж можно и другими способами.

Вместо трудовой книжки Пенсионный фонд может принимать:

данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

документы, выписки и справки, составленные на основе информации из автоматизированных и информационно-коммуникационных систем предприятий, учреждений и организаций;

справки и выписки из приказов, личные счета, сведения о выплате заработной платы;

документы, подтверждающие банковские транзакции по начислению или выплате заработной платы;

свидетельства, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, а также другие документы с информацией о периодах работы;

другие документы, выданные по месту работы, службы или учебы, а также архивными учреждениями.

Также в отдельных случаях допускается привлечение как минимум двух свидетелей, работавших вместе с человеком, для дачи соответствующих показаний и зачета стажа за определенный период.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что стаж засчитывается не только за периоды официальной работы. ПФУ также учитывает уход за ребенком до 3 лет. Однако правила подтверждения права на такой стаж зависят от года, когда осуществлялся уход.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионеры получат дополнительные деньги в декабре. Размер надбавки составляет от 908 до 1 038 грн. Право на такую выплату предусмотрено для матерей или отцов, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста.