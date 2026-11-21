Жінка у відділенні ПФУ. Фото: кадр з відео YouTube/Суспільне Житомир

В Україні оновили порядок підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсійних виплат. У деяких випадках пенсіонерам та майбутнім отримувачам виплат не доведеться самостійно збирати стос документів та довідок, а періоди роботи можуть зарахувати навіть, якщо роботодавець не сплачував внески.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, передають Новини.LIVE.

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Що змінилося у правилах підтвердження стажу

На початку серпня 2026 року в Україні набув чинності закон № 4851-IX "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу". Документ уточнив порядок призначення та перерахунку пенсій за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.

Одна з ключових змін передбачає, що українцям більше не доведеться додатково подавати до Пенсійного фонду документи, щоб підтвердити стаж. Правило розповсюджується на випадки, коли необхідна інформація вже міститься в публічних електронних реєстрах.

Новий закон забороняє вимагати від майбутнього пенсіонера документальне підтвердження таких відомостей. Тобто ПФУ зобов'язаний самостійно здійснювати пошук даних через реєстри.

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Якщо ж у державних електронних реєстрах немає необхідної інформації, зокрема за періоди до запровадження системи персоніфікованого обліку, територіальний орган Пенсійного фонду повинен повідомити про це людину.

Чи зарахують стаж, якщо роботодавець не сплатив внески

Зміни не обійшли стороною працівники, роботодавці яких нараховували єдиний соціальний внесок і подавали звітність, але фактично кошти не сплачували. За новими правилами такі періоди роботи можуть зараховувати до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком.

Для цього мають одночасно виконуватися такі умови:

людина працювала за трудовим договором або контрактом чи на інших умовах, передбачених законодавством;

у роботодавця є заборгованість зі сплати страхових внесків або єдиного соціального внеску;

роботодавець подав звітність за відповідні періоди, яка підтверджує нарахування внесків у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Ця норма стосується працівників, які фактично перебували у трудових відносинах та отримували нарахування, але не могли контролювати, чи виконує роботодавець свої зобов'язання перед системою загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Якщо в реєстрі застрахованих осіб немає даних про трудову діяльність людини в електронній формі, основним документом для підтвердження такого стажу залишається трудова книжка.

Водночас закон враховує обставини, за яких людина могла втратити трудову книжку, наприклад, через бойові дії або ж в ній міститься неповна інформація, тому підтвердити стаж можна іншими способами.

Замість трудової книжки Пенсійний фонд може приймати:

дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

документи, виписки та довідки, складені на основі інформації з автоматизованих та інформаційно-комунікаційних систем підприємств, установ і організацій;

довідки та виписки з наказів, особові рахунки, відомості про видачу заробітної плати;

документи, які підтверджують банківські транзакції щодо нарахування або виплати заробітної плати;

посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання, а також інші документи з інформацією про періоди роботи;

інші документи, видані за місцем роботи, служби або навчання, а також архівними установами.

Також в окремих випадках допускається залучення щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною, для надання відповідних показань та зарахування стажу за визначений період.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що стаж зараховують не лише за періоди офіційної роботи. ПФУ також враховує догляд за дитиною до 3 років. Однак правила підтвердження права на такий стаж залежать від року, коли здійснювався догляд.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонери отримають додаткові гроші у грудні. Розмір надбавки становить від 908 до 1 038 грн. Право на таку виплату передбачене для матерей або батьків, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку.