Українці у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

До страхового стажу в Україні зараховуються періоди офіційної роботи, за які сплачено страхові внески. Це загальне правило, яке передбачає певні виключення. Наприклад, до страхового стажу може увійти період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Правила зарахування залежать від року, коли особа доглядала за малюком, адже умови з 2005 року відрізняються від тих, що були раніше.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, передають Новини.LIVE.

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Догляд за дитиною до 2004 року

Якщо догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснювався у період до 1 січня 2024 року, то ці 36 місяців зараховуються до стажу матері за умови, що вона не перебувала у трудових відносинах на момент народження дитини.

Для підтвердження права на зарахування стажу достатньо надати ПФУ свідоцтво про народження дитини.

Протягом 2004 року діяли інші умови

Догляд за дитиною у період з 1 січня до 31 грудня 2004 року зараховується до страхового стажу лише за умови, що мати отримувала від держави відповідну допомогу.

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Для підтвердження необхідно надати документ, який засвідчує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Наприклад, можна подати до ПФУ довідку управління соцзахисту населення, яке здійснювало нарахування допомоги.

Догляд за дитиною із 1 січня 2005 року

Починаючи з 2005 року період догляду за дитиною до трьох років також зараховується до стажу за умови отримання відповідних державних виплат. Водночас не має значення, чи була працевлаштована жінка до оформлення відпустки по догляду.

"Зарахування такого періоду відбувається за даними системи персоніфікованого обліку на підставі звітності про нарахування та сплату страхових внесків", - повідомляє ПФУ.

Як зазначається, до 1 липня 2025 року таку звітність подавали управління органів соціального захисту, де особа перебувала на обліку. Надалі ці повноваження передали Пенсійному фонду.

Як перевірити, чи всі періоди врахували

Навіть, якщо до досягнення пенсійного віку ще залишається час, варто заздалегідь перевіряти інформацію про нарахований страховий стаж. Адже окремі періоди можуть не зарахувати через відсутність довідки чи іншого документа, зокрема це стосується й догляду за дитиною до трьох років.

Переглянути дані можна на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно авторизуватися зручним способом — КЕП, BankID або "Дія. Підпис". В меню збоку вибрати розділ "Мій страховий стаж" та уважно ознайомитися з інформацією.

Також Новини.LIVE повідомляли, що частині українців можуть відмовити у пенсії. Загроза існує для громадян, які накопичили небагато страхового стажу. Вже з 1 січня 2027 року для пенсії у 60 років потрібно мати мінімум 34 роки стажу.

Раніше Новини.LIVE писали про можливість докупити стаж для пенсії. Загалом українцям доступні два варіанти. Один передбачає купівлю стажу на минулі періоди, а інший — за поточний період.