Украинцы в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

В страховой стаж в Украине зачисляются периоды официальной работы, за которые уплачены страховые взносы. Это общее правило, предусматривающее определенные исключения. Например, в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Правила зачисления зависят от года, когда совершался уход за малышом, ведь условия с 2005 года отличаются от тех, что были ранее.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, передают Новини.LIVE.

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Уход за ребенком до 2004 года

Если уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста осуществлялся в период до 1 января 2024 года, то эти 36 месяцев зачисляются в стаж матери при условии, что она не находилась в трудовых отношениях на момент рождения ребенка.

Для подтверждения права на зачет стажа достаточно предоставить ПФУ свидетельство о рождении ребенка.

В течение 2004 года действовали иные условия

Уход за ребенком в период с 1 января по 31 декабря 2004 года засчитывается в страховой стаж только при условии, что мать получала от государства соответствующее пособие.

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Для подтверждения необходимо предоставить документ, удостоверяющий факт получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. Например, можно подать в ПФУ справку из управления социальной защиты населения, которое осуществляло начисление пособия.

Уход за ребенком с 1 января 2005 года

Начиная с 2005 года период ухода за ребенком до трех лет также засчитывается в стаж при условии получения соответствующих государственных выплат. При этом не имеет значения, была ли женщина трудоустроена до оформления отпуска по уходу.

"Зачисление такого периода происходит по данным системы персонифицированного учета на основании отчетности о начислении и уплате страховых взносов", — сообщает ПФУ.

Как отмечается, до 1 июля 2025 года такую отчетность подавали управления органов социальной защиты, где человек состоял на учете. В дальнейшем эти полномочия передали Пенсионному фонду.

Как проверить, учтены ли все периоды

Даже если до достижения пенсионного возраста еще остается время, стоит заранее проверять информацию о начисленном страховом стаже. Ведь отдельные периоды могут не зачислить из-за отсутствия справки или другого документа, в частности это касается и ухода за ребенком до трех лет.

Просмотреть данные можно на портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно авторизоваться удобным способом — КЭП, BankID или "Дія. Підпис". В боковом меню выбрать раздел "Мой страховой стаж" и внимательно ознакомиться с информацией.

Также Новини.LIVE сообщали, что части украинцев могут отказать в пенсии. Угроза существует для граждан, накопивших небольшой страховой стаж. Уже с 1 января 2027 года для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь минимум 34 года стажа.

Ранее Новини.LIVE писали о возможности докупить стаж для пенсии. Всего украинцам доступны два варианта. Один предусматривает покупку стажа за прошлые периоды, а другой — за текущий период.