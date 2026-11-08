Женщина работает за компьютером. Фото: Pexels

Многие украинцы работают удаленно — из дома, из другого города или даже находясь за границей. Такой формат удобен для специалистов разных профессий, в частности, копирайтеров, программистов, дизайнеров и многих других. Однако получение дохода за выполненную работу не всегда означает, что человеку засчитывается страховой стаж для пенсии.

Как позаботиться о своих пенсионных правах, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Сумской области, передают Новини.LIVE.

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Как засчитывается стаж при удаленной работе

Решающее значение имеет не формат или место работы, а надлежащее оформление трудовых отношений и уплата страховых взносов. То есть, если человек работает по трудовому договору, а работодатель выполняет обязанности по уплате ЕСВ и начислению заработной платы, страховой стаж зависит от сведений об уплате взносов в реестре застрахованных лиц.

Для фрилансеров и самозанятых граждан сам факт удаленной работы не гарантирует зачисления стажа. Все зависит от способа оформления деятельности и уплаты взносов в пенсионную систему.

Как проверить стаж

Каждый украинец может быстро узнать, начисляется ли ему надлежащий страховой стаж. Для этого нужно авторизоваться на веб-портале ПФУ.

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Если стаж за определенный период работы отсутствует или зачислен не полностью, стоит обратиться к работодателю или в соответствующий орган для выяснения причин. Иногда устранить несоответствия помогают трудовые договоры, документы о зарплате и подтверждения уплаты взносов — их лучше хранить в надежном месте.

Как официально оформить работу из дома

Если человек удаленно работает на работодателя, трудовые отношения должны быть оформлены надлежащим образом. В трудовом договоре должны быть указаны условия выполнения работы, оплата труда, режим рабочего времени и другие детали.

В случае выполнения отдельных заданий трудовые отношения могут быть урегулированы гражданско-правовым договором на выполнение работ или оказание услуг. В документе необходимо указать предмет заказа, стоимость работы, сроки выполнения и порядок оплаты. Однако такой договор не может заменить трудовые отношения, если человек фактически является наемным работником

ФЛП для фрилансера

Фрилансеры могут легально работать не только по трудовому или гражданско-правовому договору. В зависимости от характера деятельности можно зарегистрировать ФЛП, выбрав соответствующие КВЭДы и систему налогообложения.

Открыть ФЛП можно через портал "Дия", однако сначала стоит проанализировать будущие налоговые обязательства и правила уплаты ЕСВ.

При этом не обязательно открывать ФЛП, если главная цель — накопление стажа для пенсии. Украинцы могут воспользоваться механизмом добровольной уплаты страховых взносов. Лица от 16 лет, которым не назначена пенсия в солидарной системе, могут ежемесячно уплачивать взносы в ПФУ независимо от того, работают они или нет.

Чтобы в 2026 году в страховой стаж был зачтен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной зарплаты. То есть месяц стажа обойдется в 1 902,34 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали об изменении условий выхода на пенсию. С 1 января 2027 года требования к стажу ужесточат. Украинцам в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за одной ошибки пенсия может оказаться меньше. Проблемы часто возникают из-за несоответствий в документах или реестрах. Если вовремя не исправить, часть стажа могут не учесть.