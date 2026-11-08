Жінка працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Чимало українців працюють віддалено — з дому, з іншого міста чи навіть перебуваючи за кордоном. Такий формат зручний для фахівців різних професій, зокрема, копірайтерів, програмістів, дизайнерів та багатьох інших. Однак отримання доходу за виконану працю не завжди означає, що людині зараховується страховий стаж для пенсії.

Як подбати про свої пенсійні права, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області, передають Новини.LIVE.

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Як зараховується стаж за дистанційну роботу

Вирішальне значення має не формат чи місце роботи, а належне оформлення трудових відносин та сплата страхових внесків. Тобто, якщо людина працює за трудовим договором, а роботодавець виконує обов'язки щодо сплати ЄСВ та нарахування заплати, страховий стаж залежить від відомостей про сплату внесків у реєстрі застрахованих осіб.

Для фрилансерів та самозайнятих громадян сам факт віддаленої роботи не гарантує зарахування стажу. Все залежить від способу оформлення діяльності та сплати внесків до пенсійної системи.

Як перевірити стаж

Кожен українець може швидко дізнатися, чи нараховується йому належний страховий стаж. Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі ПФУ.

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Якщо стаж за певний період роботи відсутній або зарахований не повністю, варто звернутися до роботодавця чи відповідного органу для з'ясування причин. Іноді вирішити розбіжності допомагають трудові договори, документи про зарплату та підтвердження сплати внесків — їх краще зберігати в надійному місці.

Як офіційно оформити роботу з дому

Якщо людина дистанційно працює на роботодавця, то трудові відносини мають бути оформлені належним чином. У трудовому договорі мають бути зазначені умови виконання роботи, оплата праці, режим робочого часу та інші деталі.

У разі виконання окремих завдань, робочі відносини можуть бути урегульовані цивільно-правовим договором на виконання робіт чи надання послуг. В документі необхідно вказати предмет замовлення, вартість роботи, строки виконання та порядок оплати. Однак такий договір не може підміняти трудові відносини, якщо людина фактично є найманим працівником

ФОП для фрилансера

Фрилансери можуть легально працювати не лише за трудовим чи цивільно-правовим договором. Залежно від характеру діяльності можна зареєструвати ФОП, обравши відповідні КВЕДи та систему оподаткування.

Відкрити ФОП можна через портал "Дія", однак спочатку варто проаналізувати майбутні податкові обов'язки та правила сплати ЄСВ.

При цьому не обов'язково відкривати ФОП, якщо головна мета — формування стажу для пенсії. Українці можуть скористатися механізмом добровільної сплати страхових внесків. Особи від 16 років, яким не призначено пенсію в солідарній системі можуть щомісячно сплачувати внески до ПФУ незалежно від того, працюють вони чи ні.

Щоб у 2026 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску має бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної зарплати. Тобто, місяць стажу обійдеться у 1 902,34 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про зміну умов виходу на пенсію. З 1 січня 2027 року вимоги до стажу посилять. Українцям у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що через одну помилку пенсія може бути меншою. Проблеми часто виникають через невідповідність у документах або реєстрах. Якщо вчасно не виправити, частину стажу можуть не врахувати.