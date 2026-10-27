Жінка тримає в руках документи. Фото: Pexels

Підготовка до виходу на пенсію та сама процедура оформлення потребує максимальної уваги. Через помилку в документах або невідповідність даних в електронних реєстрах можуть виникнути ситуації, коли частина набутого страхового стажу не враховується. Це несе прямі ризики для людини, адже під питанням може опинитися як сам вихід на пенсію, так і розмір виплати може бути меншим.

На що звернути увагу і як не загубити роки стажу, розповіла страховий агент Наталія Бубнова, передають Новини.LIVE.

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Працювали багато років, а стажу не вистачає

Проблеми із зарахуванням страхового стажу трапляються регулярно. Особливо це стосується періоду роботи до 2004 року, коли відомості не вносили до електронної системи, як зараз.

Можуть виникати різні обставити від втрати трудової книжки до неможливості знайти документи через те, що підприємство давно ліквідоване. Створити труднощі може навіть помилка у прізвищі або ж невідповідність періодів роботи в документах та електронному кабінеті.

Через це українцям рекомендують не чекати пенсійного віку, а завчасно перевірити всі наявні документи та довідки.

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Як підтвердити не враховані періоди

Найпростіший спосіб виправити проблеми із зарахуванням стажу — підтвердити його додатковими довідками, якщо підприємство не на окупованій території.

Залежно від ситуації людині можуть знадобитися архівні документи, виписки з наказів, відомості про заробітну плату, а в окремих випадках навіть показання свідків. Для осіб, чиї документи знищені або втрачені через війну, також передбачені окремі механізми підтвердження стажу.

Також варто взяти до уваги, що постанова Кабміну №1246 від 7 жовтня 2026 року оновила правила підтвердження стажу без трудової книжки або, якщо в ній бракує необхідних записів. Нові правила почали діяти з 13 жовтня.

Не врахували стаж — які ризики

Перша загроза — вимушена відстрочка виходу на заслужений відпочинок. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати мінімум 33 роки стажу. Якщо його бракує, доведеться чекати до 63 або 65 років. Для цих вікових категорій вимоги складають від 23 до 33 років та мінімум 15 років стажу відповідно.

Друга загроза — недоотримати заслужені кошти. Держава передбачила надбавку за понаднормовий стаж (понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок). За кожен додатковий рік стажу до пенсії додають 1% від її базового розміру, однак не більше 1% від рівня прожиткового мінімуму.

Відповідно, якщо людина за життя накопичила умовно 40 років стажу, а через проблеми з документами врахували тільки 35 років, то втрачається доплата за додаткові 5-10 років роботи, залежно від статі особи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про терміни подання заяви до Пенсійного фонду. Українці можуть втратити частину пенсії, якщо затягнуть з оформленням документів для виходу на заслужений відпочинок. Компенсація в такому випадку не передбачена.

Також Новини.LIVE писали про підвищення пенсій у листопаді. Хоч і загальнодержавної індексації не відбудеться, деякі пенсіонери отримають додаткові кошти. Розмір доплати може сягати майже 600 грн.