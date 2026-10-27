Женщина держит в руках документы. Фото: Pexels

Подготовка к выходу на пенсию и сама процедура оформления требуют максимального внимания. Из-за ошибки в документах или несоответствия данных в электронных реестрах могут возникнуть ситуации, когда часть накопленного страхового стажа не учитывается. Это несет прямые риски для человека, ведь под вопросом может оказаться как сам выход на пенсию, так и размер выплаты, который может стать меньше.

На что обратить внимание и как не потерять годы стажа, рассказала страховой агент Наталья Бубнова, передают Новини.LIVE.

Реклама

Работали много лет, а стажа не хватает

Проблемы с зачислением страхового стажа возникают регулярно. Особенно это касается периода работы до 2004 года, когда сведения не вносились в электронную систему, как сейчас.

Могут возникать различные обстоятельства — от потери трудовой книжки до невозможности найти документы из-за того, что предприятие давно ликвидировано. Создать трудности может даже ошибка в фамилии или несоответствие периодов работы в документах и электронном кабинете.

Поэтому украинцам рекомендуют не дожидаться пенсионного возраста, а заранее проверить все имеющиеся документы и справки.

Читайте также:

Как подтвердить неучтенные периоды

Самый простой способ исправить проблемы с зачислением стажа — подтвердить его дополнительными справками, если предприятие не находится на оккупированной территории.

В зависимости от ситуации человеку могут понадобиться архивные документы, выписки из приказов, сведения о заработной плате, а в отдельных случаях даже показания свидетелей. Для лиц, чьи документы уничтожены или утеряны из-за войны, также предусмотрены отдельные механизмы подтверждения стажа.

Также стоит принять во внимание, что постановление Кабмина № 1246 от 7 октября 2026 года обновило правила подтверждения стажа без трудовой книжки или в случае отсутствия в ней необходимых записей. Новые правила вступили в силу с 13 октября.

Не учли стаж — какие риски

Первая угроза — вынужденная отсрочка выхода на заслуженный отдых. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 33 года стажа. Если его не хватает, придется ждать до 63 или 65 лет. Для этих возрастных категорий требования составляют от 23 до 33 лет и минимум 15 лет стажа соответственно.

Вторая угроза — недополучение заслуженных средств. Государство предусмотрело надбавку за сверхурочный стаж (свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). За каждый дополнительный год стажа к пенсии добавляют 1% от ее базового размера, однако не более 1% от уровня прожиточного минимума.

Соответственно, если человек за жизнь накопил условно 40 лет стажа, а из-за проблем с документами учли только 35 лет, то теряется доплата за дополнительные 5-10 лет работы, в зависимости от пола человека.

Ранее Новини.LIVE сообщали о сроках подачи заявления в Пенсионный фонд. Украинцы могут лишиться части пенсии, если затянут с оформлением документов для выхода на заслуженный отдых. Компенсация в таком случае не предусмотрена.

Также Новини.LIVE писали о повышении пенсий в ноябре. Хотя общегосударственной индексации не будет, некоторые пенсионеры получат дополнительные средства. Размер доплаты может достигать почти 600 грн.