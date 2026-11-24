Чоловік поважного віку. Фото: Новини.LIVE

Багато українців розраховують, що роки в університеті, коледжі чи училищі автоматично додадуться до їхнього пенсійного стажу, проте на практиці це працює не для всіх. Вирішальним чинником є дата початку й завершення навчання — до або після 1 січня 2004 року. Ми дізнались, у яких випадках вистачить запису в трудовій книжці чи диплома та за якої умови зараховують навчання до стажу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням Головне управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області.

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Якщо навчання було до 1 січня 2004 року

До стажу роботи, що дає право на пенсію, за період до 2004 року зараховується навчання:

у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах (університетах, інститутах, технікумах, коледжах);

в училищах та на курсах із підготовки кадрів, підвищення кваліфікації й перекваліфікації;

в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Основним документом для підтвердження цього періоду є трудова книжка, де запис про навчання має бути внесений окремим рядком із посиланням на дату, номер і назву відповідного документа.

Якщо ж такого запису в трудовій книжці немає або він оформлений некоректно, підтвердити періоди освіти можна:

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дипломами, посвідченнями або свідоцтвами про закінчення навчання;

довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних, де чітко зазначено терміни навчання.

Якщо навчання було після 1 січня 2004 року

З 2004 року студенти, аспіранти та докторанти перестали входити до переліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню за кошт держави. Відповідно, самі по собі роки навчання після 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховуються.

Єдиний спосіб врахувати цей час для майбутньої пенсії — добровільна участь у системі пенсійного страхування. Такий спосіб доступний громадянам із 16-річного віку, зокрема студентам денної форми навчання.

Щоб період освіти потрапив до стажу, необхідно:

Укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Сплатити страхові внески за відповідний період. Переконатися, що інформація про сплату відображена в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, про зміни у правилах підтвердження стажу для пенсії. Українцям більше не потрібно подавати документи, аби підтвердити трудовий стаж. Тож працівники ПФУ не можуть вимагати від пенсіонера якісь додаткові довідки.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з пенсіонерів може отримати від 12 000 до 20 000 гривень мінімальної пенсії. Перерахунок сум проводять 1 березня щороку. Проте умовні 20 000 гривень — не "стеля" належних виплат.