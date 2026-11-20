Жінка поважного віку. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть отримувати пенсії з розміром в середньомісячну зарплату. Таке правило особливо поширюється на ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов’язана з катастрофою. Сума залежить від групи інвалідності та щороку переглядається з 1 березня.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Які пенсії отримують ліквідатори ЧАЕС з інвалідністю

Мінімальні розміри пенсійних виплат для ліквідаторів визначаються залежно від групи інвалідності. Проте має бути доведений зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

З 1 березня 2026 року діють такі мінімальні суми:

I група інвалідності — 20 653,55 грн, або 100% середньої зарплати в Україні за 2025 рік, з якої сплачено страхові внески;

II група інвалідності — 16 522,84 грн, або 80% зазначеного показника;

III група інвалідності — 12 392,13 грн, або 60%.

Перерахунок проводять щороку з 1 березня. Для цього використовують показник середньої зарплати за рік, що передує року перерахунку. Саме тому у 2026 році для розрахунку застосували показник за 2025 рік — 20 653,55 грн.

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Чи можуть ліквідатори отримувати більше

Пенсійна виплата може бути більшою за встановлений мінімум, якщо людині призначено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Наведені суми — це гарантований мінімальний рівень для ліквідаторів з інвалідністю, причинно пов’язаною з аварією на ЧАЕС, а не максимальний розмір пенсії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що формує стаж для пенсії у 2026 році. Причиною для зарахування може стати декрет до 2004 року. Для пітвердження такого стажу достатньо надати лише свідоцтво про народження дитини.

Також Новини.LIVE повідомляли, як отримати підвищенну пенсію. Найбільше шансів мають українці, що продовжили працювати попри можливість виходу на заслужений відпочинок. Сума доплат може становити понад 50%.