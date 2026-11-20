Женщина в почтенном возрасте. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут получать пенсии в размере среднемесячной зарплаты. Это правило в особенности распространяется на ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с катастрофой. Сумма зависит от группы инвалидности и ежегодно пересматривается с 1 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие пенсии получают ликвидаторы ЧАЭС с инвалидностью

Минимальные размеры пенсионных выплат для ликвидаторов определяются в зависимости от группы инвалидности. Однако должна быть доказана связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

С 1 марта 2026 года действуют следующие минимальные суммы:

I группа инвалидности — 20 653,55 грн, или 100% средней зарплаты в Украине за 2025 год, с которой уплачены страховые взносы;

II группа инвалидности — 16 522,84 грн, или 80 % указанного показателя;

III группа инвалидности — 12 392,13 грн, или 60%.

Перерасчет проводится ежегодно с 1 марта. Для этого используется показатель средней зарплаты за год, предшествующий году перерасчета. Именно поэтому в 2026 году для расчета был применен показатель за 2025 год — 20 653,55 грн.

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Могут ли ликвидаторы получать больше

Пенсионная выплата может превышать установленный минимум, если человеку назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

Приведенные суммы — это гарантированный минимальный уровень для ликвидаторов с инвалидностью, причинно связанной с аварией на ЧАЭС, а не максимальный размер пенсии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что формирует стаж для пенсии в 2026 году. Причиной для зачисления может стать декретный отпуск до 2004 года. Для подтверждения такого стажа достаточно предоставить только свидетельство о рождении ребенка.

Также Новини.LIVE сообщали, как получить повышенную пенсию. Наибольшие шансы имеют украинцы, которые продолжили работать, несмотря на возможность выхода на заслуженный отдых. Сумма доплат может составить более 50%.