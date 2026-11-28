Європейська площа у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть докупити трудовий стаж до пенсії. Громадяни віком від 16 років можуть без особистих візитів та паперової тяганини самостійно сплачувати внески, щоб набути необхідний страховий стаж або збільшити розмір майбутньої пенсії. Скористатися цією можливістю можуть як офіційно працевлаштовані громадяни, так і ті, хто тимчасово не працює. Водночас українці мають дотримуватись певних умов, аби здобути стаж.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області.

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Скільки коштує один місяць стажу у 2026 році

Періодичність сплати та суму переказів людина визначає самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей. Проте, щоб до страхового стажу зарахували один повний місяць, сума сплаченого внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок (МСВ).

У 2026 році ця сума становить 1 902,34 грн. Розраховується як 22% єдиного внеску від мінімальної заробітної плати. Цьогоріч сума мінімального окладу складає 8 647 гривень.

На 2027 рік було прийнято за основу закласти в мінімальну зарплату 9 546 гривень. Після ухвалення документа розмір МСВ становитиме 2 100,12 грн.

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Варто памʼятати, що скористатись такою процедурою зможуть лише громадяни, що не досягли пенсійного віку. Для початку нарахування років стажу достатньо укласти електронний Договір про добровільну участь через вебпортал ПФУ.

Механізм обліку працює максимально просто:

Жодної звітності подавати не потрібно — кошти обліковуються автоматично після надходження на рахунок ПФУ. Сплачена сума зараховується саме за той місяць, у якому гроші надійшли до Фонду.

Для непрацюючих громадян цей період додається до стажу із врахуванням відповідної заробітної плати. Якщо ж людина продовжує платити добровільні внески навіть після виходу на роботу, ці кошти сумуються з її офіційною зарплатою, що суттєво збільшує коефіцієнт заробітку при майбутньому призначенні пенсії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому держава виплатить одноразову грошову допомогу у розмірі 10 мінімальних пенсій. У 2026 році мінімальна виплата становить 2 595 гривень, тож на картку пенсіонеру надійде 25 950 гривень. Приємним бонусом є те, що сума не оподатковується.

Також ми повідомляли, кому зарахують роки навчання до трудового стажу. Тут важливою вимогою виступає коли саме навчалась людина. Тож декому можуть відмовити у врахуванні років.