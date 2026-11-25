Жінка поважного віку. Фото: Новини.LIVE

Для українців, які попри щоденну небезпеку продовжують проживати та працювати на прифронтових територіях, пропонують змінити пакет соціальних гарантій при виході на пенсію. Серед уряду розглядають законодавчі ініціативи стосовно запровадження підвищенного коефіцієнта пенсійного стажу, звільнення від сплати ПДФО та 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це в етері Вечір.LIVE повідомив народний депутат, співголова МФО "Прифронтові території" Михайло Ананченко.

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Що саме пропонують змінити

Нардеп наголошує, що не можна порівнювати умови праці та рівень нервового навантаження у прифронтових територіях із центральними чи західними областями України. Для таких українців, які залишаються попри все біля фронту, пропонують запровадити:

рік за півтора — для громадян, які працюють на територіях можливих бойових дій;

рік за два — для громадян, які працюють в зоні активних бойових дій.

Кому можуть надати знижку на оплату комуналки

Водночас можливість сплачувати комунальні послуги за подвійно зниженими цінами матимуть можливість лише ті, хто працює в зоні активних бойових дій.

"Ми розуміємо, що там гірша ситуація із енергетикою, гірша ситуація із безпекою, тому вони мають ці 50%. Це є запобіжником того, що вони мають і проживати там, і фізично знаходитись", — підкреслив Ананченко.

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Щоб скористатись пільгами, людина має одночасно проживати та працювати на відповідній території:

знижка на оплату комуналки покликана частково компенсувати витрати на базові енергетичні потреби (купівля палива до генератора). Також ця законодавча ініціатива може підтримати містян, які змушені орендувати своє житло в межах свого ж міста — у більш віддалених від лінії фронту районах, куди рідше дістають ворожі авіабомби чи РСЗВ;

українці, проживаючі там, матимуть змогу отримувати зарплату без вирахування податків як компенсація за роботу в небезпечних умовах.

Важливо розуміти, що це поки законодавчі ініціативи із законопроєктів № 16 200 та № 16 201, які ще перебувають на розгляді уряду.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому можуть зарахувати навчання до пенсійного стажу. Вирішальним чинником є дата, яка вирішує: чи зараховуватимуть роки освіти, чи ні. Якщо до цього моменту українці навчались, то це буде зараховано до стажу.

Також ми повідомляли, хто з українців може вийти на пенсію вже у 50 років. Право таке мають виключно жінки. Проте для цього необхідно відповідати лише одному важливому критерію.