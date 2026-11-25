Женщина в почтенном возрасте. Фото: Новини.LIVE

Для украинцев, которые, несмотря на ежедневную опасность, продолжают жить и работать на прифронтовых территориях, предлагается изменить пакет социальных гарантий при выходе на пенсию. В правительстве рассматривают законодательные инициативы по введению повышенного коэффициента пенсионного стажа, освобождению от уплаты НДФЛ и 50% скидке на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат, сопредседатель МФО "Прифронтовые территории" Михаил Ананченко.

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Что именно предлагают изменить

Народный депутат подчеркивает, что нельзя сравнивать условия труда и уровень нервной нагрузки на прифронтовых территориях с центральными или западными областями Украины. Для тех украинцев, которые, несмотря ни на что, остаются возле фронта, предлагают ввести:

год за полтора — для граждан, работающих на территориях возможных боевых действий;

год за два — для граждан, работающих в зоне активных боевых действий.

Кому могут предоставить скидку на оплату коммунальных услуг

В то же время возможность оплачивать коммунальные услуги по вдвое сниженным ценам будет предоставлена только тем, кто работает в зоне активных боевых действий.

"Мы понимаем, что там хуже ситуация с энергетикой, хуже ситуация с безопасностью, поэтому им предоставляется скидка в 50%. Это является гарантией того, что они должны и проживать там, и физически находиться", — подчеркнул Ананченко.

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Чтобы воспользоваться льготами, человек должен одновременно проживать и работать на соответствующей территории:

скидка на оплату коммунальных услуг призвана частично компенсировать расходы на базовые энергетические нужды (покупка топлива для генератора). Также эта законодательная инициатива может поддержать горожан, вынужденных снимать жилье в пределах своего же города — в районах, более удаленных от линии фронта, куда реже долетают вражеские авиабомбы или РСЗО;

украинцы, проживающие там, смогут получать зарплату без удержания налогов в качестве компенсации за работу в опасных условиях.

Важно понимать, что это пока законодательные инициативы по законопроектам № 16 200 и № 16 201, которые еще находятся на рассмотрении правительства.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому могут зачесть обучение в пенсионный стаж. Решающим фактором является дата, которая определяет: будут ли зачисляться годы обучения или нет. Если до этого момента украинцы учились, то это будет зачтено в стаж.

Также мы сообщали, кто из украинцев может выйти на пенсию уже в 50 лет. Такое право имеют исключительно женщины. Однако для этого необходимо соответствовать лишь одному важному критерию.