Женщина возле отделения Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Украинцы приобретают право на пенсию по возрасту при достижении 60 лет и наличии не менее 33 лет стажа в 2026 году. Это общие условия, действующие для большинства граждан, но не для всех. В некоторых случаях законодательство позволяет досрочный выход на "заслуженный отдых" в 55 или даже 50 лет при наличии 15-20 лет страхового стажа.

Для кого предусмотрены льготные условия выхода на пенсию, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на досрочную пенсию

В соответствии с пунктом 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинки, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту.

Аналогичное право распространяется и на матерей лиц с инвалидностью с детства и тяжелобольных детей, которым не была установлена инвалидность, но при условии воспитания их до шестилетнего возраста.

Досрочная пенсия назначается:

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с 50-летнего возраста;

при условии, что женщина имеет не менее 15 лет стажа.

Льготные условия не только для матери

Отец, занимавшийся воспитанием пяти или более детей, ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности до шестилетнего возраста, также может претендовать на досрочную пенсию, но только с согласия матери детей или в случае ее отсутствия.

Для мужчин условия отличаются:

выход на пенсию не ранее 55 лет;

требование к стажу — не менее 20 лет.

Документы для досрочной пенсии

Женщинам, подпадающим под условия для досрочного выхода на пенсию, необходимо подготовить документы, подтверждающие рождение детей, их воспитание до 6 лет, а также, при определенных обстоятельствах, справку об установлении инвалидности с детства или подтверждение тяжелого заболевания у ребенка.

Если правом на досрочную пенсию хочет воспользоваться отец детей, то ему дополнительно необходимо предоставить:

заявление матери о согласии на назначение пенсии отцу;

документы, подтверждающие отсутствие матери. Это может быть свидетельство ГРАГС о смерти или соответствующее решение суда.

В Пенсионном фонде поясняют, что факт рождения и воспитания ребенка можно подтвердить свидетельством о рождении или паспортом. Если ребенок умер, для подтверждения соответствующего факта необходимо подать свидетельство о смерти.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут существенно увеличить размер пенсии. Надбавка при определенных условиях может достигать 54% от основного размера пенсии. Например, если выплата составляет 5 000 грн, то ее можно увеличить до 7 700 грн.

Также Новини.LIVE писали, что не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет. В 2027 году в Украине снова ужесточат требования к страховому стажу. Из-за этого некоторым людям придется "докупать" стаж или продолжать какое-то время работать.