Жінка біля відділення Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Українці набувають право на пенсію за віком при досягненні 60 років та наявності щонайменше 33 років стажу у 2026 році. Це загальні умови, які діють для більшості громадян, але не всіх. У деяких випадках законодавство дозволяє достроковий вихід на "заслужений відпочинок" у 55 чи навіть 50 років і за умови наявності від 15-20 років страхового стажу.

Для кого передбачені пільгові умови виходу на пенсію, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на дострокову пенсію

Відповідно до пункту 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", українки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, можуть претендувати на дострокову пенсію за віком.

Аналогічне право розповсюджується й на матерів осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не була встановлена інвалідність, але за умови виховання їх до шестирічного віку.

Дострокова пенсія призначається:

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з 50-річного віку;

за умови, що жінка має мінімум 15 років стажу.

Пільгові умови не лише для матері

Батько, який займався вихованням п’ятьох або більше дітей, дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитини без встановленої інвалідності до шестирічного віку, також може претендувати на дострокову пенсію, але тільки за погодженням матері дітей або в разі її відсутності.

Для чоловіків умови відрізняються:

вихід на пенсію не раніше 55 років;

вимога до стажу — щонайменше 20 років.

Документи для дострокової пенсії

Жінкам, які підпадають під умови для раннього виходу на пенсію, потрібно підготувати документи, що підтверджують народження дітей, їх виховання до 6 років та за певних обставин довідку про встановлення інвалідності з дитинства або підтвердження тяжкої хвороби у дитини.

Якщо правом на дострокову пенсію хоче скористатися батько дітей, то йому додатково потрібно надати:

заяву матері про згоду на призначення пенсії батькові;

документи, які підтверджують відсутність матері. Це може бути свідоцтво ДРАЦС про смерть або відповідне рішення суду.

У Пенсійному фонді пояснюють, що факт народження та виховання дитини можна підтвердити свідоцтвом про народження або паспортом. Якщо дитина померла, для підтвердження відповідного факту необхідно подати свідоцтво про смерть.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть істотно збільшити розмір пенсії. Надбавка за певних умов може сягати до 54% від основного розміру пенсії. Наприклад, якщо виплата становить 5 000 грн, то її можливо збільшити до 7 700 грн.

Також Новини.LIVE писали, що не всі українці зможуть вийти на пенсію у 60 років. У 2027 році в Україні знову збільшать вимоги до страхового стажу. Через це деяким людям доведеться "докупляти" стаж або продовжувати якийсь час працювати.