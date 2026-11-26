Люди пенсійного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці мають право при виході на пенсію за віком отримати чималу фінансову підтримку від держави. При чому суму виплатять одним платежем і не оподаткують. Проте для отримання грошової допомоги, майбутній пенсіонер має відповідати суворим критеріям.

Як отримати 10 пенсій одночасно — дізнавались Новини.LIVE із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

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Хто саме має право на виплату

Варто врахувати, що грошова допомога виплачується лише один раз. Претендувати на виплату можуть працівники закладів освіти, охорони здоровʼя та соціального забезпечення, а також артисти театрально-концертних заходів і спортсмени. Проте щодо останньої категорії, то необхідно мати звання Заслуженого майстра спорту або майстра спорту міжнародного класу, який входив до складу збірних команд.

Але і не тут все так просто. Щоб отримати допомогу, на день досягнення пенсійного віку має одночасно збігатись декілька обовʼязкових умов:

Людина повинна працювати в державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років. Має бути необхідна кількість років трудового стажу. Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, а жінок — 30. Пенсіонер може отримати одночасно 10 виплат за умови, що не отримував ніколи інші пенсійні виплати.

У 2026 році сума мінімальної пенсії становить 2 595 гривень, відповідно грошова допомога становитиме 25 950 гривень.

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Наприклад, якщо вчитель відпрацювали належні 30 або 35 років і вперше звертається до ПФУ задля виходу на пенсію за віком, держава виплатить 10 мінімальних пенсій одночасно.

Як рахують стаж до пенсії

Спеціальний стаж підтверджується виключно записами із трудової книжки та інформацією з реєстру застрахованих осіб. Проте варто врахувати, що ПФУ може попросити надати додаткові пітверджуючі документи. При цьому періоди роботи на різних посадах, що дають право на вислугу років, дозволяється підсумовувати.

Хто може отримувати щомісячну пенсію від 12 до 20 тисяч гривень

Проте деякі українці можуть отримувати щомісячні пенсії у розмірі середніх зарплат — від 12 000 до 20 000 гривень. Йдеться про громадян, що ліквідували наслідки аварій Чорнобильської атомної електростанції і через це отримали інвалідність. Проте сума залежить від групи інвалідності.

Кожного 1 березня сума переглядається відповідно до розміру середньої зарплати станом на минулий рік. У 2026 році ПФУ орієнтується на 2025 рік:

I група інвалідності — 20 653,55 грн;

II група інвалідності — 16 522,84 грн;

III група інвалідності — 12 392,13 грн.

У 2027 році сума буде переглянута відповідно до показника середнього окладу у 2026 році.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які професії дозволяють вийти на пенсію раніше за інших. Посади схожі із тими, хто може отримати разову грошову допомогу у розмірі 10 пенсій, проте тут список дещо більший. Вимоги до стажу тут будуть відрізнятись.

Також ми повідомляли, що вийти на пенсію можна не лише завдяки безперервній праці на підприємстві. ПФУ може врахувати роки по догляду за дитиною в декретній відпустці. Однак жінка має підпадати під один важливий критерій.