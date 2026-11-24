Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

У грудні українські пенсіонери отримуватимуть виплати за раніше встановленими правилами, а загального підвищення для всіх не передбачено. Однак окремі категорії громадян можуть отримати додаткові гроші до пенсії, навіть без звернення до Пенсійного фонду. Загалом розмір виплат буде залежати від віку, страхового стажу та належності до визначених законом груп.

Хто отримає надбавку в грудні та які мінімальні виплати передбачені для різних категорій пенсіонерів, розбиралися Новини.LIVE.

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Чи підвищать пенсії у грудні

У перший місяць зими пенсіонери в Україні продовжать отримувати виплати з урахуванням раніше проведених перерахунків і встановлених доплат. Загальної індексації або інших масштабних перерахунків у грудні не передбачено.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня становить 2 595 гривень. Цей показник важливий для пенсіонерів, адже його використовують для визначення мінімальної пенсії за віком за наявності необхідного страхового стажу, а також для розрахунку низки пенсійних доплат.

У грудні прожитковий мінімум залишиться незмінним, а найближчий перегляд соціальних стандартів має відбутися з 1 січня 2027 року. Однак відсутність загального підвищення не означає, що ніхто з пенсіонерів не отримає додаткові гроші в кінці року.

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Вікові надбавки у грудні

За даними Пенсійного фонду, підставою для перерахунку пенсії у грудні може стати досягнення пенсіонером 70, 75 або 80-річного віку.

Для громадян таких вікових категорій передбачені надбавки:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Пенсійний фонд автоматично проводить перерахунок виплати з урахуванням вікової категорії громадянина, тому пенсіонерам не потрібно подавати заяву для отримання надбавки. Водночас її призначення можливе лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Важливо, що суми надбавки не додаються одна до одної, коли пенсіонер досягає старшого віку. Наприклад, якщо людина вже отримувала 300 гривень надбавки, то з 75 років її розмір збільшується на 156 гривень — до 456 гривень.

Мінімальні пенсійні гарантії у грудні

Під кінець року продовжать діяти мінімальні пенсійні гарантії, підвищені з 1 березня 2026 року, як передбачено постановою Кабміну від 25 лютого 2026 року № 236. Розмір "мінімалки" для пенсіонерів залежить від віку, страхового стажу та окремих умов призначення пенсії.

Щонайменше 4 213 гривень держава гарантує таким категоріям:

непрацюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за віком, досягли 65 років та мають повний стаж — від 35 років для чоловіків та від 30 років для жінок;

пенсіонерів старше 80 років з необхідним стажем — від 25 років для чоловіків та від 20 років для жінок.

Пенсія не може бути нижче 4 050 гривень у пенсіонерів віком від 70 до 79 років та стажем від 35 та 30 років у чоловіків та жінок відповідно. Аналогічна мінімальна виплата передбачена для пенсіонерів віком від 75 до 79 років, за умови наявності не менше 25 років стажу у чоловіків та 20 років у жінок.

Крім того, не можуть отримувати менше ніж 3 725 гривень громадяни віком до 70 років із повним стажем та пенсіонери з першою групою інвалідності, які отримують пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, незалежно від віку та страхового стажу.

Мінімальна виплата у 3 406 гривень встановлена для інших непрацюючих пенсіонерів, які не належать до перелічених категорій.

Якщо призначена пенсія не "дотягує" до встановленого мінімального рівня, Пенсійний фонд самостійно нараховує відповідну доплату пенсіонеру, щоб розмір виплати відповідав законодавству.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримувати 7 видів надбавок. Зокрема, додаткові гроші передбачені за догляд та проживання на певних територіях. Порядок офомлення відрізняється залежно від виду доплати.

Також Новини.LIVE писали, що одну з доплат до пенсії не підвищували вже 18 років. За цей час купівельна спроможність виплати сильно зменшилась. Фактично надбавка не надає підтримки пенсіонерам, які мають на неї право.