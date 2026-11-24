Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

В декабре украинские пенсионеры будут получать выплаты в соответствии с ранее установленными правилами, а общего повышения для всех не предусмотрено. Однако отдельные категории граждан могут получить дополнительные деньги к пенсии, даже без обращения в Пенсионный фонд. В целом размер выплат будет зависеть от возраста, страхового стажа и принадлежности к определенным законом группам.

Кто получит надбавку в декабре и какие минимальные выплаты предусмотрены для различных категорий пенсионеров, разбирались Новини.LIVE.

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Повысят ли пенсии в декабре

В первый месяц зимы пенсионеры в Украине продолжат получать выплаты с учетом ранее проведенных перерасчетов и установленных доплат. Общей индексации или других масштабных перерасчетов в декабре не предусмотрено.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января составляет 2 595 гривен. Этот показатель важен для пенсионеров, ведь его используют для определения минимальной пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа, а также для расчета ряда пенсионных доплат.

В декабре прожиточный минимум останется неизменным, а ближайший пересмотр социальных стандартов должен состояться с 1 января 2027 года. Однако отсутствие общего повышения не означает, что никто из пенсионеров не получит дополнительные деньги в конце года.

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Возрастные надбавки в декабре

По данным Пенсионного фонда, основанием для перерасчета пенсии в декабре может стать достижение пенсионером 70, 75 или 80-летнего возраста.

Для граждан таких возрастных категорий предусмотрены надбавки:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

Пенсионный фонд автоматически производит перерасчет выплаты с учетом возрастной категории гражданина, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление для получения надбавки. В то же время ее назначение возможно только при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

Важно, что суммы надбавок не суммируются, когда пенсионер достигает более старшего возраста. Например, если человек уже получал 300 гривен надбавки, то с 75 лет ее размер увеличивается на 156 гривен — до 456 гривен.

Минимальные пенсионные гарантии в декабре

В конце года продолжат действовать минимальные пенсионные гарантии, повышенные с 1 марта 2026 года, как предусмотрено постановлением Кабмина от 25 февраля 2026 года № 236. Размер "минималки" для пенсионеров зависит от возраста, страхового стажа и отдельных условий назначения пенсии.

Не менее 4 213 гривен государство гарантирует следующим категориям:

неработающим пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, достигшим 65 лет и имеющим полный стаж — от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин;

пенсионерам старше 80 лет с необходимым стажем — от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин.

Пенсия не может быть ниже 4 050 гривен у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет со стажем от 35 и 30 лет у мужчин и женщин соответственно. Аналогичная минимальная выплата предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин.

Кроме того, не могут получать менее 3 725 гривен граждане в возрасте до 70 лет с полным стажем и пенсионеры с первой группой инвалидности, получающие пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, независимо от возраста и страхового стажа.

Минимальная выплата в размере 3 406 гривен установлена для остальных неработающих пенсионеров, не относящихся к перечисленным категориям.

Если назначенная пенсия не "дотягивает" до установленного минимального уровня, Пенсионный фонд самостоятельно начисляет соответствующую доплату пенсионеру, чтобы размер выплаты соответствовал законодательству.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получать 7 видов надбавок. В частности, дополнительные деньги предусмотрены за уход и проживание на определенных территориях. Порядок оформления отличается в зависимости от вида доплаты.

Также Новини.LIVE писали, что одну из доплат к пенсии не повышали уже 18 лет. За это время покупательная способность выплаты значительно снизилась. Фактически надбавка не оказывает поддержки пенсионерам, имеющим на нее право.