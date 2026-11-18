Мужчины получают пенсию в отделении "Укрпочты". Фото: УНИАН

Пенсионная система в Украине функционирует на пределе своих возможностей, в частности из-за демографического дисбаланса и других последствий полномасштабной войны. Впрочем, государство предусмотрело различные надбавки, чтобы дополнительно поддержать пенсионеров определенных категорий. В целом можно выделить семь основных надбавок, которые оформляются как самостоятельно, так и назначаются автоматически.

В Пенсионном фонде пояснили, кто из пенсионеров имеет право на повышение выплат и каковы размеры надбавок в 2026 году, передают Новини.LIVE.

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Доплата за нетрудоспособных членов семьи

Пенсионеры, которые не работают и имеют на иждивении несовершеннолетних детей, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 150 грн. Эта сумма выплачивается на каждого ребенка, о котором заботится пенсионер.

Военные пенсионеры также имеют право на подобную доплату, но ее размер составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 1 297,50 грн и начисляется на каждого нетрудоспособного члена семьи.

В то же время для оформления надбавки предусмотрено важное условие — нетрудоспособный родственник не должен получать пенсию или социальную помощь. Если в семье несколько пенсионеров, имеющих право на доплату, ее назначают только одному из них.

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Для получения надбавки необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением, паспортом, ИНН и документами, подтверждающими содержание пенсионером нетрудоспособного члена семьи.

Надбавка за уход

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, имеющие проблемы со здоровьем и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут претендовать на соответствующую надбавку. Размер ежемесячной выплаты составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 1 038 грн в 2026 году.

Для оформления необходимо подать заявление в ПФУ с медицинскими документами, подтверждающими необходимость ухода.

Донорская надбавка

Ранее пенсионерам со статусом "Почетный донор Украины" устанавливали надбавку в размере 10% прожиточного минимума на одного человека, что составляет 321 грн в 2026 году.

Однако законодательная норма, предусматривавшая такую доплату, перестала действовать с 26 января 2026 года. Новые почетные доноры больше не могут оформить эту надбавку, но выплату сохранили для граждан, оформивших ее до 25 января 2026 года включительно.

Надбавка 20%

Пенсионеры, в частности из числа ВПЛ, проживающие или работающие в горной местности в течение 6 месяцев подряд, получают право на надбавку в размере 20% от основного размера пенсии.

Прежде чем обращаться в ПФУ за надбавкой, необходимо оформить удостоверение жителя горного населённого пункта в органе местного самоуправления.

Надбавки за статус ветерана войны и особые заслуги

Для украинцев, имеющих заслуги перед государством, предусмотрены отдельные виды пенсионных надбавок, размер которых зависит от конкретных обстоятельств, например, особого статуса или наличия инвалидности.

Такие надбавки в отдельных случаях можно получать одновременно с другими пенсионными повышениями, но возможность совмещения зависит от вида дополнительной выплаты и законодательных норм.

Доплата за стаж

Пенсионеры, имеющие значительный трудовой стаж, имеют право на соответствующую надбавку от государства. За каждый год сверхнормативного стажа начисляется доплата в размере 1% от расчетной пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году максимальная сумма доплаты за каждый "лишний" год составляет 25,95 грн. Однако уже с 1 января 2027 года размер может вырасти до 28,78 грн в связи с повышением социальных стандартов.

Надбавки по возрасту

Пенсионный фонд автоматически назначает доплаты пенсионерам, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Для каждой возрастной категории установлена отдельная максимальная сумма надбавки:

от 70 до 74 лет — до 300 грн ежемесячно;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Надбавка назначается большинству пенсионеров, но существует важное ограничение. Общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Например, если пенсионеру исполняется 70 лет, но его пенсия со всеми надбавками и повышениями составляет 10 200 грн, то доплату начислят лишь частично — до установленного порога, то есть примерно 140 грн.

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