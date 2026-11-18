Чоловіки отримують пенсію у відділенні "Укрпошти". Фото: УНІАН

Пенсійна система в Україні функціонує на межі можливостей, зокрема через демографічний дисбаланс та інші наслідки повномасштабної війни. Втім, держава передбачила різні надбавки, щоб додатково підтримати пенсіонерів різких категорій. Загалом можна виокремити сім основних доплат, які оформлюються як самостійно, так і призначаються автоматично.

У Пенсійному фонді пояснили, хто з пенсіонерів має право на підвищення виплат та які розміри надбавок у 2026 році, передають Новини.LIVE.

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Доплата за непрацездатних членів родини

Пенсіонери, які не працюють та мають на утриманні неповнолітніх дітей, мають право на щомісячну надбавку в розмірі 150 грн. Ця сума виплачується на кожну дитину, про яку піклується пенсіонер.

Військові пенсіонери також мають право на подібну доплату, але її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році сума становить 1 297,50 грн та нараховується на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Водночас для оформлення надбавки передбачена важлива умова — непрацездатний родич не повинен отримувати пенсію або соцдопомогу. Якщо в родині кілька пенсіонерів, які мають право на доплату, її призначають лише одному з них.

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Для отримання надбавки потрібно звернутися до ПФУ з відповідною заявою, паспортом, ІПН та документами, що підтвердять утримання пенсіонером непрацездатного члена родини.

Надбавка за догляд

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які мають проблеми зі здоров'ям та потребують постійного стороннього догляду, можуть претендувати на відповідну надбавку. Розмір щомісячної виплати становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1 038 грн у 2026 році.

Для оформлення потрібно подати заяву до ПФУ з медичними документами, що підтверджують потребу у догляді.

Донорська доплата

Раніше пенсіонерам зі статусом "Почесний донор України" встановлювали надбавку в розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу, що становить 321 грн у 2026 році.

Однак законодавча норма, що передбачала таку доплату, перестала діяти із 26 січня 2026 року. Нові почесні донори більше не можуть оформити цю надбавку, але виплату зберегли для громадян, які оформили її до 25 січня 2026 року включно.

Надбавка 20%

Пенсіонери, у тому числі з-поміж ВПО, які проживають або працюють у гірській місцевості протягом 6 місяців поспіль, здобувають право на надбавку в розмірі 20% від основного розміру пенсії.

Перш ніж звертатися до ПФУ за надбавкою необхідно оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування.

Надбавки за статус ветерана війни та особливі заслуги

Для українців, які мають заслуги перед державою, передбачені окремі види пенсійних доплат, розмір яких залежить від конкретних обставин, наприклад, особливого статусу або наявності інвалідності.

Такі надбавки в окремих випадках можна отримувати одночасно з іншими пенсійними підвищеннями, але можливість поєднання залежить від виду додаткової виплати та законодавчих норм.

Доплата за стаж

Пенсіонери, які мають значний трудовий шлях, мають право на відповідну надбавку від держави. За кожен рік понаднормового стажу нараховується доплата в розмірі 1% від розрахованої пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

У 2026 році максимальна сума доплати за кожен "зайвий" рік становить 25,96 грн. Однак вже з 1 січня 2027 року розмір може зрости до 28,78 грн у зв'язку з підвищенням соціальних стандартів.

Надбавки за віком

Пенсійний фонд автоматично призначає доплати пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.

Для кожної вікової категорії встановлена окрема максимальна сума надбавки:

від 70 до 74 років — до 300 грн щомісяця;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Надбавка призначається більшості пенсіонерів, але важливе обмеження все є існує. Загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнюється 70 років, але його пенсія зі всіма надбавками та підвищеннями становить 10 200 грн, то доплату нарахують лише частково — до встановленого порогу, тобто приблизно 140 грн.

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